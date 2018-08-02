Пьерлуиджи Коллина покинул судейский комитет УЕФА, где он занимал пост старшего офицера по вопросам работы арбитров.

Как сообщает Sky Sports, легендарный итальянец ушёл с должности по личным обстоятельствам.

Преемником Коллины станет бывший руководитель департамента судейства РФС Роберто Розетти.

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