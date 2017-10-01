Перотти и Дефрель не сыграют с "Миланом"

Два игрока "Ромы" - полузащитник Диего Перотти и нападающий Грегуар Дефрель - не помогут своей команде в матче седьмого тура итальянской Серии А против "Милана".

Как сообщает Football Italia, вышеупомянутые футболисты не успели восстановиться после травм, полученных в поединке Лиги Чемпионов с "Карабахом".

Напомним, что матч "Милан" - "Рома" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru