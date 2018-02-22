Перотти: "Мы должны разобраться с тем, что делали не так во втором тайме"

Полузащитник "Ромы" Диего Перотти пообщался с журналистами после встречи с "Шахтером" (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы должны разобраться с тем, что делали не так во втором тайме. Должны помнить, что победа со счетом 1:0 во второй игре позволит нам пройти дальше. Но мы должны были побеждать и на выезде, учитывая ход первого тайма. Но ужасный второй тайм разочаровывает. Это все наша вина. Я не ищу оправданий. Мы отвечаем за такой результат. Меня это раздражает, потому что мы начали хорошо, забили гол. Что было дальше, я не знаю. У меня нет ответов. Может, нам не хватило немного опыта. Но теперь мы можем только замолчать и работать дальше", - отметил футболист.

Ответная игра пройдет 13 марта. | http://soccernews.ru