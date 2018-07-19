Перотти: "Нельзя не признать, что уход Алиссона – это большая потеря для нас"

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Перотти: "Нельзя не признать, что уход Алиссона – это большая потеря для нас"Полузащитник "Ромы" Диего Перотти высказался о возможном трансфере голкипера команды Алиссона в "Ливерпуль".

По словам хавбека, бразилец был крайне важным для команды.

"Его сэйвы в прошлом сезоне спасли нам много очков и матчей, но это футбол.

Клуб никогда не будет себе вредить, поэтому любой трансфер в целом – это шаг к усилению команды. Посмотрим, как сложится сезон.

Нельзя не признать, что уход Алиссона – это большая потеря для нас. Он отличный парень и один из лидеров в раздевалке. Нам жаль, что он уходит, но такова жизнь. Подобное уже случалось с Салахом и Наингголаном, но «Рома» продолжала двигаться дальше и будет продолжать. Мы должны выступить не хуже, чем в прошлом сезоне", – сказал Перотти.

Читайте: Алиссон прибыл в Англию для прохождения медосмотра в "Ливерпуле" | soccernews.ru

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