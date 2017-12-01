Перотти разбил свой автомобиль в ДТП

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Перотти разбил свой автомобиль в ДТП
Аргентинский полузащитник "Ромы" Диего Перотти попал в аварию, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист ехал на тренировку и попал в ДТП. В аварии никто не пострадал, но автомобиль хавбек был серьезно поврежден.

Фото: Машина Перотти.

Напомним, что Перотти из-за травмы все равно не сыграет в матче 15-го тура чемпионата Италии против СПАЛа.

Не пропустите: Найнгголан, Перотти и Де Росси не помогут "Роме" в матче против СПАЛа. | http://soccernews.ru

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