Перотти: "В данный момент "Наполи" сильнее "Ювентуса"

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Перотти: "В данный момент "Наполи" сильнее "Ювентуса"
Полузащитник "Ромы" Диего Перотти рассуждает о предстоящем матче 8-го тура чемпионата Италии против "Наполи".

"Я уверен, что "Наполи" сейчас сильнее "Ювентуса", как минимум в стиле игры. Они отлично играют, но мы постараемся остановить их. В прошлом сезоне доставили нам немало проблем. Проиграв "Наполи" мы не слишком удачно закончили чемпионат. Надеюсь, что теперь все будет по-другому", - приводит слова Перотти Football Italia.

Напомним, что после семи туров "Наполи" с 21 очком лидирует в Серии А, а "Рома" занимает пятую позицию, набрав 15 пунктов, но имея игру в запасе.

Матч "Рома" - "Наполи" состоится 14 октября и начнется в 21:45 мск.

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