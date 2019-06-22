Перотти заявил, что его Де Росси вписался бы в игру "Боки Хуниорс"

Полузащитник "Ромы" Диего Перотти заявил, что его бывший одноклубник Даниэле Де Росси вписался бы в игру аргентинского клуба "Бока Хуниорс". Об этом сообщает Oral de Deportivo.

Ранее сообщалось, что аргентинский клуб заинтересован в приобретении футболиста.

Напомним, Де Росси покинул "Рому" этим летом после 17 лет в клубе.

"Мы будем скучать по Де Росси, он лидер, многое давал команде. Его уход - огромная потеря для клуба.

Не знаю, что у него произошло с "Ромой", но если он решит перейти в "Боку Хуниорс", то без проблем впишется в команду. Его там полюбят, его физическая форма будет там хороша. Он в любой команде мог бы играть", - сказал Перотти.

Перотти играл за "Боку" с 2000 по 2002 год, а также с 2014 по 2016 годы.

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