Перотти заявил, что его Де Росси вписался бы в игру "Боки Хуниорс"
Полузащитник "Ромы" Диего Перотти заявил, что его бывший одноклубник Даниэле Де Росси вписался бы в игру аргентинского клуба "Бока Хуниорс". Об этом сообщает Oral de Deportivo.
Ранее сообщалось, что аргентинский клуб заинтересован в приобретении футболиста.
Напомним, Де Росси покинул "Рому" этим летом после 17 лет в клубе.
"Мы будем скучать по Де Росси, он лидер, многое давал команде. Его уход - огромная потеря для клуба.
Не знаю, что у него произошло с "Ромой", но если он решит перейти в "Боку Хуниорс", то без проблем впишется в команду. Его там полюбят, его физическая форма будет там хороша. Он в любой команде мог бы играть", - сказал Перотти.
Перотти играл за "Боку" с 2000 по 2002 год, а также с 2014 по 2016 годы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Расинг Клуб
|25
|57
|2
|Дефенса и Хустисия
|25
|53
|3
|Бока Хуниорс
|25
|51
|4
|Ривер Плейт
|25
|45
|5
|Атлетико Тукуман
|25
|42
|6
|Велес Сарсфилд
|25
|40
|7
|Индепендьенте
|25
|38
|8
|Унион Санта-Фе
|25
|36
|9
|Тигре
|25
|36
|10
|Уракан
|25
|35
|11
|Ланус
|25
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|25
|33
|13
|Альдосиви
|25
|33
|14
|Годой Крус
|25
|32
|15
|Ньюэллз Олд Бойз
|25
|29
|16
|Банфилд
|25
|29
|17
|Эстудиантес
|25
|29
|18
|Химнасия Ла-Плата
|25
|29
|19
|Патронато Парана
|25
|26
|20
|Росарио Сентраль
|25
|26
|21
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|25
|25
|22
|Бельграно
|25
|24
|23
|Сан Лоренцо
|25
|23
|24
|Колон
|25
|23
|25
|Сан-Мартин Тукуман
|25
|23
|26
|Аргентинос Хуниорс
|25
|22