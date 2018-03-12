Перри Эвардс - певица и подруга Алекса Окслейда-Чемберлена

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Перри Эвардс - певица и подруга Алекса Окслейда-ЧемберленаПодруга полузащитника английского "Ливерпуля" Алекса Окслейда-Чемберлена Перри Эдвардс в составе герл-группы "Little Mix" стала победительницей восьмого сезона британского шоу "The X Factor" в 2011-м году. Отношения с тогда еще хавбеком "Арсенала" у нее зародились осенью 2016-го года. Ожидается, что исполнительница вполне может посетить Россию ближайшим летом, чтобы поддержать своего избранника на Чемпионате Мира.

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2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
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13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
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20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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