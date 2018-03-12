Перри Эвардс - певица и подруга Алекса Окслейда-Чемберлена

Подруга полузащитника английского "Ливерпуля" Алекса Окслейда-Чемберлена Перри Эдвардс в составе герл-группы "Little Mix" стала победительницей восьмого сезона британского шоу "The X Factor" в 2011-м году. Отношения с тогда еще хавбеком "Арсенала" у нее зародились осенью 2016-го года. Ожидается, что исполнительница вполне может посетить Россию ближайшим летом, чтобы поддержать своего избранника на Чемпионате Мира.

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