Перротти поздравил Эль-Шаарави с голом в ворота "Челси", засунув палец ему в задницу

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Рома" разгромила "Челси" со счетом 3:0.

Дублем в этом поединке отметился нападающий римского клуба Стефан Эль-Шаарави.

Его партнер по команде полузащитник Диего Перротти довольно странным образом поздравил форварда, засунув ему палец между ягодиц.

Roma score against Chelsea and Perotti celebrates the goal in a special way with El Sharaawy pic.twitter.com/JtI2JpPU45