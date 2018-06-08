"Персидские леопарды" готовятся к своему пятому мундиалю: представление сборной Ирана

Конфедерация: АФК

Рейтинг ФИФА: 37

Лучший результат на чемпионате мира: групповой этап (1978, 1998, 2006, 2014).

Гвардейцы: Джавад Некунам (151 матч) – в истории; Эхсан Хаджсафи (93 матча) – в заявке

Лучшие бомбардиры: Али Даеи (109 мячей) – в истории; Сердар Азмун (23 мяча) – в заявке

История выступлений на ЧМ

Сборная Ирана четыре раза пробивалась на чемпионат мира, но никакими успехами похвастаться не может. В 1978 году иранцы стали единственной командой, представляющей Азию на ЧМ в Аргентине. Они попали в группу к Перу, Голландии и Шотландии. Уже в первой своей игре на ЧМ Иран получил три мяча в свои ворота от легенды голландского футбола Роба Рансенбринка, затем удалось притормозить Шотландию, набрав первое очко на мундиалях, но в третьей игре Иран снова был разгромлен. Лучший игрок в истории Перу также отправил три гола в сетку ворот Ирана, матч в итоге завершился со счётом 4:1 "персидские леопарды" были вынуждены лететь домой.

На следующие два чемпионата мира Иран не попал, так как сначала снялся с отбора на ЧМ-1982, а затем был дисквалифицирован, так как не захотел играть все свои матчи на чужом поле в отборе на ЧМ-1986. В то время шла ирано-иракская война, сборным из этих стран не позволялось проводить игры дома.

Следующим чемпионатом мира, на который пробился Иран, стал мундиаль во Франции. Персы пробились на мировое первенство через стыковые игры, победив Австралию. Во Франции иранцы добыли свою первую и на данный момент единственную победу на ЧМ, в матче второго тура они выиграли у сборной США. Однако все остальные матчи были проиграны (немцам и югославам), поэтому Иран завершил выступление на мировом первенстве, заняв третье место в группе.

На двух следующих своих чемпионатах мира (2006 и 2014) Иран набирал лишь по одному очку, играя вничью с представителями Африки Анголой и Нигерией.

Отбор на ЧМ 2018

Иран достаточно легко прошёл отбор на ЧМ-2018, став второй командой мира после Бразилии, которая гарантировала себе попадание на российский мундиаль. В квалификации иранцы не проиграли ни одного матча, боролись даже тогда, когда результат уже был не важен. Также стоит сказать, что в отборе Иран пропустил только два мяча в последнем ничего не значащем матче с Сирией, который завершился 2:2, во всех остальных играх соперникам не удавалось распечатать иранского вратаря.

За счет того, что игра была построена с акцентом на оборонительные действия, немного страдала атака, Иран забил только 10 голов. Лишь в трех играх из десяти удалось отличиться больше одного раза. Также стоит сказать, что иранцы – домашняя команда, на своем стадионе они действуют уверенно, а вот в гостях испытывают трудности. На чужом поле они три раза сыграли 0:0, забив только два мяча.

Состав на ЧМ

Вратари: Алиреза Бейраванд ("Персеполис", Иран), Рашид Мазахери ("Зоб Ахан", Иран), Амир Абедзаде ("Маритиму", Португалия).

Защитники: Эхсан Хаджсафи ("Олимпиакос", Греция), Рузбех Чешми, Педжман Монтазери, Маджид Хоссейни (все – "Эстегляль", Иран), Милад Мохаммади ("Ахмат", Россия), Мортеза Пурлиганджи ("Аль-Садд, Катар), Мохаммед Реза Ханзаде ("Падиде", Иран), Рамин Резаэян ("Остенде", Бельгия).

Полузащитники: Мехди Тораби ("Сайпа", Иран), Саид Эззатоллахи ("Амкар", Россия), Масуд Шоджаи ("АЕК", Греция), Омид Эбрахими ("Эстегляль", Иран), Вахид Амири ("Персеполис", Иран), Карим Ансарифард ("Олимпиакос", Греция).

Нападающие: Карим Ансарифард ("Олимпиакос", Греция), Саман Годдос ("Эстерсунд", Швеция), Реза Гучаннеджад ("Херенвен", Голландия), Мехди Тареми ("Аль-Гарафа", Катар), Алиреза Яханбакш ("АЗ", Голландия), Сердар Азмун ("Рубин", Россия), Ашкан Дежага ("Ноттингем Форест", Англия).

Оптимальный состав: Бейранванд, Мохаммади, Чешми, Пурлиганджи, Резаеян, Амири, Шоджаи, Яханбакш, Ансарифард, Азмун, Дежага.

Ключевой игрок

Лидером сборной Ирана считается Сердар Азмун, который к 23 голам уже успел провести за национальную команду 32 матча и отличился 23 раза. Это лучший показатель среди всех игроков, которые поедут на ЧМ. Сам Азмун уже шесть лет выступает в России, перейдя в "Рубин" из "Сепахана" в 17 лет. У него особые отношения с тренером Курбаном Бердыевым, куда бы специалист ни перешёл, он идет за ним, причем иногда даже против воли клуба. В 2014 Бердыев ушел из "Рубина" в "Ростов", Азмун перешёл к ростовчанам на правах аренды, а затем просто не захотел возвращаться в Казань, самовольно покинул "Рубин" и играл на сборах за команду Бердыева. Стоит сказать, что когда тренер ушел из "Ростова" и вернулся в казанский клуб, Азмун сразу бросил желто-синих и вернулся в свой прежний клуб. Фанаты казанцев это не оценили, но постепенно страсти улеглись.

Тренер

Тренирует Иран португалец Карлуш Кейруш, известный тем, что его неожиданно в 2003 году назначил на пост главного тренера мадридский "Реал". До этого он был ассистентом Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед". Также в его послужном списке были "Спортинг", "Нью-Йорк", японская "Нагоя", сборные Португалии, ОАЭ и ЮАР. Африканцев он выводил на ЧМ-2002, но потом из-за конфликта с руководством федерации подал в отставку и на мундиаль южноафриканцев повез уже другой тренер.

В "Реале" Кейруш сменил Висенте Дель Боске, состав мадридцев выглядел очень внушительно, в 2002 году они выиграли Лигу чемпионов. Но у Кейруша не получилось продолжить победные традиции предшественника. Он не сумел сработаться с такими звездами, как Зидан, Фигу, Роналдо и Рауль, "Реал" занял 4 место в Примере, неудачно выступил и в Лиге чемпионов, в итоге португалец был уволен.

Кейруш вернулся в "МЮ", но в 2008 году его снова позвали в сборную Португалии. Но успеха с ней не добился. Следующая остановка – команда Ирана, на посту главного тренера Кейруш уже семь лет, он возил иранцев в Бразилию (1 очко в группе), теперь постарается выступить лучше в России.

Прогноз на ЧМ

Иран попал в группу к Испании, Португалии и Марокко, выйти дальше из такого квартета фактически нереально. Максимум, что может сделать Иран, это обыграть африканцев и попробовать навязать борьбу европейским командам. Вероятнее всего, персы займут третье место в своей группе.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

Ранее были представлены: Австралия, Исландия, Хорватия, Перу, Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея, Бельгия, Тунис, Англия, Панама, Польша, Сенегал, Колумбия, Япония, Аргентина, Дания