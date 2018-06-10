Персонал базы в Кратово приятно удивил игроков сборной Португалии

Вчера сборная Португалии прибыла в Россию.

На базе в Кратово португальцам устроили сюрприз. В комнате каждого игрока повесили коллаж с его детской и современной фотографией, чем футболисты поделились в интернете.

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