Перспективного форварда "Милана" Кутроне зовут в АПЛ

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Перспективного форварда "Милана" Кутроне зовут в АПЛ

Форвард "Милана" Патрик Кутроне может перебраться в АПЛ.

Как сообщает Calciomercato, в услугах 21-летнего игрока заинтересован "Тоттенхэм". Ранее "Милан" оценил итальянца в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Кутроне провел 31 игру, в которых отметился девятью голами и двумя ассистами.

Отмечается, что на молодого итальянца также претендует "Атлетико".

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