Перу и Дания завершили первый тайм вничью

Завершился первый тайм матча между сборными Перу и Дании.

Команды голов не забивали, при этом игра в целом была на равных.

Отметим, что в конце тайма вингер Перу Кристиан Куэва не реализовал пенальти, который был назначен после видеоповтора.

Читайте также: Звёздный час Эриксена? Дания жаждет обыграть Перу. | http://soccernews.ru