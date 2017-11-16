Перу - Новая Зеландия - 2:0 (обзор)

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Перу - Новая Зеландия - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор ответного матча за право сыграть на Чемпионате Мира 2018-го года между сборными Перу и Новой Зеландии.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
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