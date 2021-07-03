Перу стал первым полуфиналистом Кубка Америки

Фото: официальный твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка Америки Перу в серии пенальти победил Парагвай и вышел в полуфинал.

В начале встречи счет открыл парагваец Густаво Гомес, но затем дубль Джанлуки Лападулы вывел вперед перуанцев. На 54-й минуте счет сравнял Хуниор Алонсо. В концовке Перу вновь вывел вперед Йосимар Йотун. Впрочем, в компенсированное время равновесие восстановил Габриэль Авалос.

Перу – Парагвай - 3:3 (2:1)

Голы: Гомес, 11 - 0:1, Лападула, 21 - 1:1, Лападула, 40 - 2:1, Алонсо, 54 - 2:2, Йотун, 80 - 3:2, Авалос, 90 - 3:3

Перу: Гальесе, Рамос, Трауко, Корсо (Лора, 90), Сантамария, Куэва, Пенья (Орменьо, 60), Каррильо, Йотун, Тапия, Лападула.

Парагвай: Сильва, Гомес, Мартинес, Алонсо, Арсамендия (Энсисо, 83), Кардосо Лусена (Рохас, 46), Санчес (Авалос, 83), Вильясанти (Пирис, 79), Эспинола, Ромеро, Гонсалес (Самудио, 68).

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