Перу стал первым полуфиналистом Кубка Америки
Фото: официальный твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен
В матче 1/4 финала Кубка Америки Перу в серии пенальти победил Парагвай и вышел в полуфинал.
В начале встречи счет открыл парагваец Густаво Гомес, но затем дубль Джанлуки Лападулы вывел вперед перуанцев. На 54-й минуте счет сравнял Хуниор Алонсо. В концовке Перу вновь вывел вперед Йосимар Йотун. Впрочем, в компенсированное время равновесие восстановил Габриэль Авалос.
Перу – Парагвай - 3:3 (2:1)
Голы: Гомес, 11 - 0:1, Лападула, 21 - 1:1, Лападула, 40 - 2:1, Алонсо, 54 - 2:2, Йотун, 80 - 3:2, Авалос, 90 - 3:3
Перу: Гальесе, Рамос, Трауко, Корсо (Лора, 90), Сантамария, Куэва, Пенья (Орменьо, 60), Каррильо, Йотун, Тапия, Лападула.
Парагвай: Сильва, Гомес, Мартинес, Алонсо, Арсамендия (Энсисо, 83), Кардосо Лусена (Рохас, 46), Санчес (Авалос, 83), Вильясанти (Пирис, 79), Эспинола, Ромеро, Гонсалес (Самудио, 68).
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