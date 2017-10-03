Перуанцы считают, что аргентинцы могут их отравить перед матчем отбора ЧМ-2018

Сборная Перу отправилась в гости к аргентинцам со своими запасами воды.

В команде опасаются, что хозяева поединка попробуют "ослабить их состав" и подмешать что-нибудь в питьевую воду для того, чтобы ряд футболистов не смог выйти на поле. По слухам, аргентинцы подмешали бразильцам снотворное в воду в 1990 году, а затем обыграли их. Впрочем, эти слухи так и не подтвердились.

Матч состоится в ночь с 5-го на 6-е октября.

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