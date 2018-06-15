Перуанец поправился на 25 килограмм, чтобы попасть на ЧМ-2018

Мигель, фанат сборной Перу, рассказал историю, как он добыл билет на ЧМ-2018.

"Я увидел, что билеты на обычные места уже распроданы. Но остаться дома во время мундиаля я не имел права. Я болею за сборную Перу даже больше, чем за мой родной "Университарио". Я был на всех играх квалификации и дал клятву, что приеду в Россию.

Единственное, что мне оставалось - это билеты для людей с ограниченными способностями. Я изучил критерии: такие билеты доступны колясочникам, женщинам с какими-то личными проблемами, а также людям с ожирением, то есть с индексом массы тела более 35. Мой индекс на тот момент составлял 30, и я высчитал, что мне нужно поправиться на 25 килограмм" - приводит слова Мигеля Infobae.

Напомним, что на групповой стадии Перу сыграет против Франции, Австралии и Дании.

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