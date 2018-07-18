Перуанские родители назвали новорожденного сына Лука Модрич

Перуанские родители назвали своего новорожденного сына Лука Модрич в честь лидера сборной Хорватии, которого призвали лучшим футболистом ЧМ-2018.

По информации издания Nacional, родителям очень понравилась игра хорвата и они решили назвать своего сына в честь него.

Сборная Хорватии заняла второе место на турнире, уступив в финале сборной Франции (2:4).

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