"Перуджа" обыграла "Сассуоло" в матче 1/16 финала Кубка Италии

Теги сассуолоперуджа

"Перуджа" обыграла "Сассуоло" в матче 1/16 финала Кубка Италии

"Перуджа" обыграла "Сассуоло" в матче 1/16 финала Кубка Италии.

В составе победителей голом отметились Паскуале Маццокки и Ханс Николусси Квалилья.

Кубок Италии

"Сассуоло" - "Перуджа" - 1:2 (0:2)

Голы: Маццокки, 10 - 0:1, Николусси Кавилья, 17 - 0:2, Бурабия, 82 - 1:2.

"Сассуоло": Руссо, Пелузо, Трипальделли (Рожериу, 58), Мерт Мюлдюр, Пиччинини (Пеллегрини, 86), Бурабия, Обианг, Данкан, Маццителли (Джуричич, 58), Траоре, Распадори.

В следующем раунде "Перуджа" встретится с "Наполи".

А еще: Отец Гвардиолы не исключает возможности возвращения сына на пост главного тренера "Барселоны"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Слуцкий может продолжить карьеру в Греции

Слуцкий может продолжить карьеру в Греции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 14 37
2 Ювентус Ювентус 14 36
3 Лацио Лацио 14 30
4 Рома Рома 14 28
5 Кальяри Кальяри 13 25
6 Аталанта Аталанта 14 25
7 Наполи Наполи 14 20
8 Парма Парма 14 18
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 14 18
10 Торино Торино 14 17
11 Милан Милан 14 17
12 Болонья Болонья 14 16
13 Фиорентина Фиорентина 14 16
14 Сассуоло Сассуоло 13 14
15 Лечче Лечче 14 14
16 Удинезе Удинезе 14 14
17 Сампдория Сампдория 13 12
18 Дженоа Дженоа 14 10
19 СПАЛ СПАЛ 14 9
20 Брешия Брешия 13 7
Полная таблица

топ-5 тегов