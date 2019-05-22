"Перуджа" уволила Несту
"Перуджа" на своём официальном сайте объявила об увольнении Алессандро Несты с поста главного тренера команды.
Преемником 43-летнего специалиста, скорее всего, станет другой известный в прошлом защитник Массимо Оддо.
Неста возглавлял "Перуджу" с мая 2018 года. Под его руководством "грифоны" заняли девятое место в турнирной таблице Серии Б.
Тем не менее, из-за санкций в отношении "Палермо" команда вышла в плей-офф, где была сразу же бита "Вероной".
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|Интер Милан
|37
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|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Болонья
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Парма
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16