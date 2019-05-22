"Перуджа" уволила Несту

"Перуджа" на своём официальном сайте объявила об увольнении Алессандро Несты с поста главного тренера команды.

Преемником 43-летнего специалиста, скорее всего, станет другой известный в прошлом защитник Массимо Оддо.

Неста возглавлял "Перуджу" с мая 2018 года. Под его руководством "грифоны" заняли девятое место в турнирной таблице Серии Б.

Тем не менее, из-за санкций в отношении "Палермо" команда вышла в плей-офф, где была сразу же бита "Вероной".

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