Первая битва грандов: Португалия сразится с Испанией во втором матче группы "B"

Португалия – Испания

Стадион: "Фишт" (Сочи, Россия)

Начало матча: 21:00

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

15 июня, то бишь второй игровой день на Чемпионате Мира, ознаменуется, тем, что на поля российских стадионов выйдут первые претенденты на победу в турнире – Испания и Португалия. Хотя, Португалию сложно отнести к классическим фаворитам. "Особенные" продолжают прикреплять к себе этот статус только благодаря недавней победе на Евро-2016. Ну а так их история выступлений на Чемпионатах Мира не является очень славной или захватывающей. Мундиаль в России всего седьмой для Португалии, при этом из группы "особенные" выбирались лишь трижды. Но если выбирались, так с размахом! В 1966 году они сразу же заняли третье место, обыграв в решающем матче Советский Союз (2:1). А историю 2006 года помнят многие из нынешних болельщиков. В матче за третье место команда с Пиренейского полуострова не смогла справится с хозяевами турнира – Германией (3:1), но концовка получилась жаркой.

В матче с испанцами Португалия, скорее всего, будет использовать схему, которая наигрывалась в последних товарищеских матчах – 4-4-2, где на острие сыграет Гедеш, а помогать ему будет звездный вингер Криштиану Роналду. Проблемным местом Португалии является центр обороны, где играют хоть и опытные, но возрастные Пепе и Фонте. Если игра перейдет в режим встречных курсов, защитники могут не поспеть за скоростными Иско, Асенсио или Сильвой.

А вот Испания ходит в фаворитах мундиалей последние лет 20 и недавнее мировое доминирование "красной фурии" никак не допускает мысли, что старое поколение уже практически ушло, а новое не всегда готово обыгрывать топовые сборные. Но это так! Достаточно лишь вспомнить прошлый Чемпионат Мира, когда Испания так и не вышла из группы. Сегодня ситуация в сборной накалена до предела. Екс-тренер испанцев Хулен Лопетеги был уволен за день до мундиаля за то, что вел переговоры с мадридским "Реалом" в обход федерации футбола Испании. Вместо него на пост заступил Фернандо Йерро, который практически не имеет тренерского опыта, а всю сущность работы на таком высоком уровне мог отведать разве что на посте помощника главного тренера в мадридском "Реале" в сезоне 2014/15.

Вот и поди предскажи что случится с "красной фурией" на этом чемпионате. Уже сейчас очевидно, что Йерро не будет менять игру команды и придумывать что-то новое. Да и потом, такая задача даже не стоит. Главное, что должен сделать испанец – помочь игрокам забыть всю тут трясину, которая окружает испанский футбол в последние несколько дней и настроить футболистом на происходящее на футбольном поле. В матче против Португалии испанской фурии может не помочь ключевой центральный защитник Жерар Пике, который последнее время восстанавливается от травмы колена. Остальные игроки пребывают в хорошей форме и готовы выйти играть.

Вероятнее всего, Испания сыграет по стандартной для себя схеме 4-3-3, где вопросы вызывает разве что позиция форварда, ведь и Родриго, и Диего Коста неплохо проявили себя во время контрольных матчей. Хотя, новоиспеченный наставник "фурии рохи" Йерро будет полагаться на опыт, потому Коста имеет больше шансов на стартовый состав.

Ранее Португалия и Испания встречались в финальной части Чемпионатов Мира лишь раз. Это было 29 июня 2010 года в 1/8 финале мундиаля в ЮАР. Тогда, благодаря единственному голу Давида Вильи, испанцы оказались сильнее 1:0 и впоследствии выиграли турнир. Всего же в истории этих команд было аж 36 поединков. 17 раз побеждали испанцы, 13 матчей заканчивались вничью и всего в шести поединках верх брала Португалия.

Интересные факты перед матчем Португалия – Испания

Португалия и Испания лишь раз встречались в финальной части Чемпионата Мира. Это случилось 29 июня 2010 года в Кейптауне. Тогда в 1/8 мундиаля в ЮАР "красная фурия" оказалась сильнее португальцев (1:0)

Первый матч между Португалией и Испанией состоялся 18 декабря 1921 года в Мадриде. Тогда "фурия роха" одержала победу со счетом 3:1

Джанлука Рокки, который будет обслуживать матч, ранее уже судил матчи Португалии и Испании. При его судействе португальцы в трех матчах трижды побеждали своих соперников. На матчах Испании Рокки работал дважды: встречи завершились победой и ничьей (14.11.17, матч с Россией, 3:3)

В последних 12 встречах Португалия потерпела всего одно поражение, 3 матча завершились вничью.

Сборная Испании не проигрывает уже 20 матчей подряд. Последний раз испанцы проиграли 27 июня 2016 года, когда уступила Италии (0:2) в 1/8 Чемпионата Европы.

Ориентировочные составы:

Португалия: Патрисиу – Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро – Мартинс, Карвалью, А. Силва, Б. Силва – Гедеш, Роналду.

Испания: Де Хеа – Одриосола, Пике, Аспиликуэта, Альба – Коке, Бускетс, Иньеста – Асенсио, Сильва, Коста.

Прогноз на матч

Вероятнее всего, смена главного тренера не повлияет на испанские амбиции. Команда показала, что готова к Чемпионату Мира и может выбираться из трудных ситуаций. В пользу Португалии говорят быстрые атаки, которые вполне способны организовывать такие исполнители, как Бернарду Силва или Криштиану Роналду. Но чтобы эти быстрые атаки проводить, "особенным" необходимо сначала отобрать мяч у "красной фурии", которая, без сомнений, сразу попытается забрать его себе. Именно этот аспект и должен сыграть на руку Испании. Постоянный контроль обеспечит давление на двух возрастных защитников, которые, в конечном итоге, не выдержат и провалят пару эпизодов.

Букмекеры отдают предпочтение "фурии рохе". Победа испанцев оценивается в коэффициент 2,1. Вероятность выигрыша португальцев ровно в 2 разы ниже – 4,22. Коэффициенты на ничью колеблются в районе 3,3.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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