Первая битва – в Мюнхене: "Бавария" принимает "Реал"

"Бавария" – "Реал"

Стадион: "Альянц-Арена" (Мюнхен, Германия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды)

Мюнхенская "Бавария" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов примет на домашней арене мадридский "Реал". В последние годы матчи между этими соперниками вновь становятся настоящей классикой еврокубков, вот только побеждает, в основном, только одна команда. Однако сейчас мюнхенцы как никогда готовы к реваншу – сезон они проводят просто великолепный. Мадридцы же, невзирая на все сложности, идут к своему третьему кубку Лиги Чемпионов, и до нового рекорда им осталось совсем немного.

"Бавария" уже выиграла чемпионат Германии, поэтому в последнем матче Бундеслиги Юпп Хайнкес прибегнул к ротации. Сразу несколько лидеров команды получили заслуженный отдых, что, к слову, не помешало команде разгромить на выезде "Ганновер" – 3:0. Мюнхенцы опережают идущий вторым "Шальке" на 22 очка, так что пора бы им взяться за еврокубки.

В Лиге Чемпионов "Бавария" заняла вторую строчку в отборочной группе "B", пропустив вперед французский ПСЖ. Затем немцы поочередно разобрались с "Бешикташем" (5:0, 3:1) и "Севильей" (2:1, 0:0). Результаты жеребьевки никого не удивили, ведь в последнее время мюнхенцы довольно часто попадают на "Реал", правда, пройти "сливочных" они не могут уже очень давно. Вот и в прошедшем сезоне мадридцы дважды обыграли своего соперника, правда, не без судейского скандала.

Подопечные Зидана в текущем розыгрыше по аналогии с немецкой командой уступили первую строчку квартета "H" лондонскому "Тоттенхэму". В 1/8 финала мадридцы расправились с французским ПСЖ (3:1, 2:1) и итальянским "Ювентусом" (3:0, 1:3). Противостояние с туринцами получилось очень жарким и наверняка войдет в историю ЛЧ.

После первого поединка все уже отправляли "сливочных" в полуфинал, однако три гола команды Аллегри заставили поволноваться болельщиков королевского клуба. И в тот момент, когда все, казалось, идет к дополнительному времени, игра взорвалась: фол на Васкесе, пенальти в ворота гостей, удаление Буффона и гол Роналду вместились в интервал с 92-й по 97-ю минуты и позволили "Реалу" пройти дальше.

В чемпионате Испании мадридцы еще борются за вторую строчку с "Атлетико". В прошедшем туре "сливочные" не смогли обыграть дома "Атлетик" из Бильбао – 1:1, хотя состав у хозяев был самый боевой. Лига Чемпионов – последний шанс Зидана и компании на трофей, так что болельщикам команды вполне верится в завоевание командой третьего подряд кубка ЛЧ.

Интересные факты противостояния "Баварии" и "Реала":

"Бавария" 4 последних сезона вылетала из Лиги Чемпионов после встреч с испанскими командами.

"Реал" и "Бавария" – рекордсмены по числу очных встреч в еврокубках, они сыграют уже 25-й матч друг с другом.

Мадридцы вышли в полуфинал Лиги Чемпионов уже 8-й раз подряд.

"Реал" выиграл 5 последних матчей против Баварии в еврокубках.

Ориентировочные составы на игру:

Бавария: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Хави Мартинес Алькантара, Хамес, Мюллер, Рибери, Левандовски.

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бензема, Роналду.

Прогноз на матч "Бавария" – "Реал":

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля, в то время как шансы на выход в финал "Реала" они оценивают выше. Мадридцы в текущем сезоне показывают очень нестабильную игру, так что то, как они будут выглядеть на "Альянц-Арене", спрогнозировать достаточно сложно. Ну а мюнхенцы с возвращением Хайнкеса вполне могут отомстить сопернику за вылет в прошлом году.

На победу "Бавария" букмекеры предлагают коэффициент 2,04, на ничейный результат – 3,86, на викторию "Реала" – 3,78.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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