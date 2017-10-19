Первая часть украино-германского противостояния: "Заря" принимает во Львове "Герту"

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Первая часть украино-германского противостояния: "Заря" принимает во Львове "Герту"

"Заря" – "Герта"

Стадион: "Арена Львов" (Львов, Украина)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Лиран Лиани (Израиль)

Вечером в четверг Лига Европы второй раз в этом сезоне будет гостить во Львове, где свои еврокубковые матчи проводит луганская "Заря". В рамках третьего тура группы "J" команда Юрия Вернидуба примет берлинскую "Герту". На данный момент ситуация в квартете выглядит таким образом, что трудно отдать предпочтение какой-либо из команд. Однако тот факт, что именно украинская команда выступает в качестве хозяина поля, обязывает "Зарю" играть исключительно на победу.

Нынешнюю еврокубковую компанию луганчане начали с поражения. Чуть более месяца назад во Львове подопечные Юрия Вернидуба безвольно проиграли стартовый матч группы шведскому "Эстерсунду" (0:2). Скептики поспешили записать "черно-белых" в аутсайдеры квартета, тем более что и на внутренней арене дела у "Зари" ладились не лучшим образом. Однако в дальнейшем луганчане смогли постепенно избавиться от игрового кризиса и добывать результат. Важнейшим и переломным стал поединок в против испанского "Атлетика" в Бильбао, где украинская команда сенсационно добилась минимальной победы. На фоне того успеха "Заря" смогла отобрать очки у киевского "Динамо" в чемпионате Украины, отыгравшись с 0:3. А в последнем матче УПЛ луганчане переиграли каменскую "Сталь" (1:0). Если проводить параллели между командой месячной давности и сейчас, то изменения огромные. Юрий Вернидуб практически вернул клубу ту игру, которая приносила успех в прошлом сезоне.

"Герта", неплохо смотревшаяся на старте сезона, постепенно утратила форму, и в последнее время не часто радует своих болельщиков победами даже в родных стенах. Безвыигрышная серия "старой дамы" насчитывает уже четыре матча. В Лиге Европы "Герта" еще не имеет забитых мячей. Не в самом лучшем положении команда оказалась в Бундеслиге, занимая скромное тринадцатое место. От опасной зоны берлинцев отделяют лишь два пункта. В выходные подопечным Паля Дардаи предстоит сойтись в очном противостоянии с конкурентом в борьбе за выживание "Фрайбургом". Им важно добиться положительного результата. Возможно, "бело-голубые" пожертвуют еврокубком, чтобы обезопасить себя от вылета из элитного дивизиона в чемпионате Германии.

Интересные факты противостояния "Зари" и "Герты":

Беспроигрышная серия "Зари" длится 5 игр

"Герта" не может выиграть в 4 последних матчах

Луганчане забивают в четырех поединках кряду

"Атлетик", как и "Заря", не могут выиграть в четырех матчах кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Заря": Лунин – Опанасенко, Сваток, Прийма, Сухоцкий, Андриевский, Гречишкин, Харатин, Громов, Караваев, Юри.

"Герта": Ярстейн – Пекарик, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Лустенбергер, Шельбред, Вайзер, Дуда, Калу, Леки.

Прогноз на матч "Заря" – "Герта":

"Заря" постепенно преодолевает кризис, охвативший ее на старте сезона, но у Юрия Вернидуба по-прежнему остается немало претензий к своим подопечным. «Черно-белые» находятся на эмоциональном подъеме после нескольких удачно проведенных встреч. «Герта» же пребывает не в лучшем психологическом состоянии. К тому же берлинцы – сугубо домашняя команда. А еще у немцев накопилось перед матчем еврокубка немало кадровых проблем. Точно в этой встрече участия не примут Владимир Дарида и Томас Крафт, восстанавливающиеся от повреждений.

На удивление, несмотря на победу "Зари" над "Атлетиком", букмекеры отдают предпочтение немецкой команде. На победу "Герты" в среднем предлагается коэффициент – 2.05. Успех хозяев поля оценивается в 4.12 баллов. На ничью – 3.20 баллов.         

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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