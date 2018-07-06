Первая любовь Акинфеева: "Эх, нужно было брать, не на того поставила"

Бывшая одноклассница и первая возлюбленная вратаря сборной России Игоря Акинфеева Ольга Рыдзевская сожалеет о том, что не связала свою жизнь с футболистом.

"Меня посещала чисто женская мысль: "Эх, надо было брать!" Но парень он был довольно замкнутый. Симпатичный, конечно, но у нас все мальчики были красавцами. Я тогда, к сожалению, больше общалась с пловцами и хоккеистами. Не на того поставила!" – сказал он.

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