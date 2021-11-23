Первая победа Хави, разгром от "Реала" и осечка "Севильи": все результаты 14-го тура Ла Лиги

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Первая победа Хави, разгром от "Реала" и осечка "Севильи": все результаты 14-го тура Ла ЛигиФото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

Состоялись все матчи 14-го тура Ла Лиги. Стоит отметить первую победу Хави на посту главного тренера "Барселоны", разгромы от "Реал Мадрида", "Бетиса" и "Хетафе", а также неожиданную осечку "Севильи".

Пятница, 19 ноября

"Леванте" - "Атлетик" - 0:0

Суббота, 20 ноября

"Сельта" - "Вильярреал" - 1:1
"Севилья" - "Алавес" - 2:2
"Атлетико" - "Осасуна" - 1:0
"Барселона" - "Эспаньол" - 1:0

Воскресенье, 21 ноября

"Хетафе" - "Кадис" - 4:0
"Гранада" - "Реал Мадрид" - 1:4
"Эльче" - "Бетис" - 0:3
"Реал Сосьедад" - "Валенсия" - 0:0

Понедельник, 22 ноября

"Райо Вальекано" - "Мальорка" - 3:1

Положение команд: "Реал Мадрид" - 30; "Реал Сосьедад" - 29; "Севилья" - 28; "Атлетико" - 26; "Бетис" - 24: "Райо" - 23; "Барселона" - 20; "Атлетик", "Осасуна" - 19; "Валенсия" - 18; "Эспаньол" - 17; "Вильярреал" - 16; "Малорка" - 15; "Алавес" - 14; "Сельта" - 13; "Кадис" - 12; "Гранада", "Эльче" - 11; "Хетафе" - 9; "Леванте" - 7.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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