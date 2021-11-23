Первая победа Хави, разгром от "Реала" и осечка "Севильи": все результаты 14-го тура Ла Лиги
Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен
Состоялись все матчи 14-го тура Ла Лиги. Стоит отметить первую победу Хави на посту главного тренера "Барселоны", разгромы от "Реал Мадрида", "Бетиса" и "Хетафе", а также неожиданную осечку "Севильи".
Пятница, 19 ноября
"Леванте" - "Атлетик" - 0:0
Суббота, 20 ноября
"Сельта" - "Вильярреал" - 1:1
"Севилья" - "Алавес" - 2:2
"Атлетико" - "Осасуна" - 1:0
"Барселона" - "Эспаньол" - 1:0
Воскресенье, 21 ноября
"Хетафе" - "Кадис" - 4:0
"Гранада" - "Реал Мадрид" - 1:4
"Эльче" - "Бетис" - 0:3
"Реал Сосьедад" - "Валенсия" - 0:0
Понедельник, 22 ноября
"Райо Вальекано" - "Мальорка" - 3:1
Положение команд: "Реал Мадрид" - 30; "Реал Сосьедад" - 29; "Севилья" - 28; "Атлетико" - 26; "Бетис" - 24: "Райо" - 23; "Барселона" - 20; "Атлетик", "Осасуна" - 19; "Валенсия" - 18; "Эспаньол" - 17; "Вильярреал" - 16; "Малорка" - 15; "Алавес" - 14; "Сельта" - 13; "Кадис" - 12; "Гранада", "Эльче" - 11; "Хетафе" - 9; "Леванте" - 7.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14