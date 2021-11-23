Первая победа Хави, разгром от "Реала" и осечка "Севильи": все результаты 14-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

Состоялись все матчи 14-го тура Ла Лиги. Стоит отметить первую победу Хави на посту главного тренера "Барселоны", разгромы от "Реал Мадрида", "Бетиса" и "Хетафе", а также неожиданную осечку "Севильи".

Пятница, 19 ноября

"Леванте" - "Атлетик" - 0:0

Суббота, 20 ноября

"Сельта" - "Вильярреал" - 1:1

"Севилья" - "Алавес" - 2:2

"Атлетико" - "Осасуна" - 1:0

"Барселона" - "Эспаньол" - 1:0

Воскресенье, 21 ноября

"Хетафе" - "Кадис" - 4:0

"Гранада" - "Реал Мадрид" - 1:4

"Эльче" - "Бетис" - 0:3

"Реал Сосьедад" - "Валенсия" - 0:0

Понедельник, 22 ноября

"Райо Вальекано" - "Мальорка" - 3:1

Положение команд: "Реал Мадрид" - 30; "Реал Сосьедад" - 29; "Севилья" - 28; "Атлетико" - 26; "Бетис" - 24: "Райо" - 23; "Барселона" - 20; "Атлетик", "Осасуна" - 19; "Валенсия" - 18; "Эспаньол" - 17; "Вильярреал" - 16; "Малорка" - 15; "Алавес" - 14; "Сельта" - 13; "Кадис" - 12; "Гранада", "Эльче" - 11; "Хетафе" - 9; "Леванте" - 7.

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