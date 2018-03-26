Первая победа Кумана: голландцы разгромили сборную Португалии

Самым интересным противостоянием понедельника обещал стать товарищеский матч между сборными Португалии и Нидерландов. Рональд Куман надеялся реабилитироваться за неудачный дебют в национальной команде, в то время как Фернанду Сантуш уже держал в уме непосредственно матчи Мундиаля. Достаточно экспериментальные составы выставили наставники обеих дружин – дают они шанс проявить себя каждому успешно выступающему в Европе игроку.

Португальцы начали матч поувереннее, забрав себе мяч и пытаясь продраться к чужим владениям через фланги, но первая же опасная вылазка голландцев привела к забитому голу. В контратаке "оранжевых" мяч был отправлен на правый фланг, откуда последовала передача в центр, Ван де Бек пробил прямо в Депая, который тут же переправил снаряд в сетку – 0:1.

Поувереннее заиграла сборная Нидерландов после забитого гола, в то время как у команды Сантуша игра совсем уж не ладилась. Долгое время соперники ничем интересным не радовали, как вдруг на исходе получаса голландцы забили второй мяч: Бабель головой замкнул подачу с фланга от Де Лигта – 0:2.

А уже в добавленное к первому тайму время "оранжевые" все с той же легкостью забили третий гол. Это Ван Дейк воспользовался отличной скидкой партнера по команде и отправил снаряд в сетку – 0:3. Всего три опасных момента было в первой половине встречи, все они на счету подопечных Кумана и все они были хладнокровно реализованы.

В перерыве португальский тренер сделал несколько перестановок в составе, и команда с новыми силами побежала отыгрывать разницу в счете. Правда все их надежды были разрушены на исходе получаса игры, когда вторую желтую получил Жоау Канселу, и его команда осталась вдесятером.

Темп игры заметно снизился, команды никуда особо не спешили, лишь выходившие на замену футболисты моментами старались изменить ход поединка. Несмотря на меньшинство, сборная Португалии все еще пыталась атаковать, в надежде отыграть хотя бы один мяч. Но голландцы четко выполняли тренерскую установку и уверенно действовали при обороне собственных ворот.

Второй тайм прошел практически без опасных моментов, лишь на последних минутах Гедеш и Силва поочередно размяли Силессенна. Единственным значимым событием стало удаление Канселу, однако вряд ли оно сильно повлияло на исход поединка. Сборная Нидерландов одерживает заслуженную победу, в то время как будущие участники ЧМ-2018, в лице португальцев, выглядели крайне неубедительно.

Португалия – Нидерланды – 0:3

Голы: Депай, 12 – 0:1, Бабель, 32 – 0:2, Ван Дейк, 45 – 0:3

Удаление: Канселу, 61

Португалия: Антони Лопеш, Жоау Канселу, Роланду (Нету, 46), Фонте, Мариу Руй, Адриен Силва (Гедеш, 46), Бруну Фернандеш (Мариу, 78), Мануэл Фернандеш, Андре Гомеш (Андре Силва, 46), Куарежма (Мартинш, 55), Роналду (Моутинью, 68).

Нидерланды: Силлессен, Де Лигт (Фосу-Менса, 84), Ван Дейк, Аке, Тете (Тил, 78), Триндаде (Де Врей, 67), Ван де Бек, Вейналдум (Де Рон, 68), Проппер, Депай (Клюйверт, 78), Бабел (Бергейс, 84).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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