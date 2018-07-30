Первая победа Тухеля: ПСЖ дожал "Атлетико" в матче Международного кубка чемпионов

Французский ПСЖ вышел на свой последний товарищеский матч перед началом нового сезона. "Атлетико" – последний шанс для молодых игроков парижан, которых у Тухеля на этом турнире оказалось в достатке, показать себя. Особенно это касалось центрального защитника Римана, который хоть и принял участие в восьми пропущенных голах французской команды, но, безусловно, заслужил на то, чтобы попасть в заявку на сезон.

"Атлетико" тоже скоро играть матч за Суперкубок Европы, однако, перед этим их ждет последняя встреча Международного кубка чемпионов против "Интера". Но это не главное! Незадолго до начала матча на своем домашнем стадионе "Ванда Метрополитано" "матрасники" представили Тома Лемара, который недавно перебрался из "Монако" за что-то около 70 млн евро. Безусловно, настроение от таких переходов только улучшается. Что касается состава, то здесь весьма неожиданно отсутствовал Ян Облак, но, как оказалось немного позже, вратарь получил травму левой руки еще в прошлом матче с лондонским "Арсеналом".

Активнее матч начали футболисты Диего Симеоне. Именно "матрасники" создали первые два момента, которые вполне можно назвать голевыми. На 5 минуте партнеры вывели на ударную позицию Анхеля Корреа, но тот с нескольких метров не смог пробить Траппа, который очень удачно выставил ногу и отбил мяч. А через 6 оборотов секундной стрелки Кевин Гамейро выбегал один на один с голкипером, однако принял не совсем удачное решение бить на исполнение под перекладину и, в итоге, выстрелил выше ворот.

После этого игра стала откровенно скучной аж до 33 минуты, когда полузащитник ПСЖ Кристофер Нкунку воспользовался отскоком от защитника внутри чужой штрафной площади и с нескольких метров вонзил игровой снаряд в сетку ворот Адана. 1:0 – парижане, как и в других матчах Международного кубка чемпионов, снова начинают за здравие.

До перерыва футболисты "Атлетико" имели шанс отыграться. После прострела с правого края штрафной площади Родри первым поспел к мячу и пробивал уже в полупустые ворота. Кевин Трапп был отыгран, однако на ленточке притаился Риман, который и не дал игровому снаряду пересечь линию ворот.

Вторая половина встречи, как и первая, началась под ноты доминирования "Атлетико". Мяч немного полетал по штрафной ПСЖ, а после одного из угловых Родри сумел хорошо пробить головой по воротам Траппа, но "кожаный" пролетел в нескольких десятках сантиметров от перекладины. А ближе к 53 минуте игра выровнялась и теперь парижане имели шанс удвоить преимущество. Отличился Тимоте Веа, который вышел на замену на 46 минуте и дважды вываливался на свидание с голкипером, но оба раза форварду не хватило удачи, чтобы затолкать снаряд в сетку.

На 62 минуте "матрасники" имели очень хороший шанс отыграться. Хуанфран прострелил в штрафную площадь с правого фланга, Хоакин пяткой скинул мяч на Виетто, но форвард не сумел принять круглого, чтобы сразу пробить вторым касанием, замешкался и, в итоге, под прессингом ударил мимо. ПСЖ ответил сразу же. В следующей атаке Мусса Диаби прошел нескольких защитников, ворвался в штрафную и пульнул по воротам, но Адан парировал игровой снаряд. Первым на отскоке оказался Загре, но его ответный удар заблокировали защитники. Через четыре минуты Диаби снова угрожал воротам Адана, но его дальний удар приняла на себя перекладина.

Но все же Диаби свой мяч забил. На 71 минуте центральный защитник "Атлетико" Мойа ошибся при передаче на свой половине поля, мяч подхватил Веа, быстро отдал на Муссу Диаби и тот, не мудрствуя лукаво, пробил точно в дальний угол – 2:0.

Но не прошло и четырех минут, как "матрасники" отыгрались. После подачи с углового вратарь ПСЖ Кевин Трапп оказался под настоящим обстрелом. Сначала он отразил удар Олабе, потом прыгнул под мощный выстрел в упор от Мольехо, но все же третий удар потащить не смог. Мольехо моментально подхватил игровой снаряд и ударил еще раз – теперь точно, 2:1.

А на 86 минуте "Атлетико" и вовсе отыгрался. Борха Гарсес ворвался в штрафную площадь и то ли бил по воротам, то ли делал прострел, но мяч попал в Бернеда и залетел в ближний угол ворот ПСЖ. Трапп такого явно не ожидал и уже направился в центр ворот. Это 2:2, дело шло к серии пенальти!

Единственный, кто был против одиннадцатиметровых ударов – Пастолачи. Полузащитник ПСЖ подобрал мяч вблизи чужой штрафной, развернулся и точным ударом поразил дальний угол ворот Адана – 3:2. На этом события встречи закончились, ПСЖ набрал три очка и закончил выступления на Международном кубке чемпионов, а Томас Тухель добыл свою первую победу в составе парижан. А вот "Атлетико" проиграл и, таким образом, уже не может претендовать на победу в предсезонном турнире. Смотрим дальше!

ПСЖ – "Атлетико" – 3:2

Голы: Нкунку, 32 – 1:0; Диаби, 71 – 2:0; Мольехо, 75 – 2:1; Бернед, 86 (автогол) – 2:2; Постолачи, 90+3 – 3:2.

ПСЖ: Трапп – Риман (Жоржен, 46 (Постолачи, 51)), Диарра (Сиссако, 46), Нсоки (Мбе Со, 46 (Беибек, 60)) – Дагба (Загре, 46), Верратти (Бернед, 46), Рабьо (Тофики, 46), Курзава (Веа, 46) – Ло Сельсо (Адли, 46), Нкуку (Диаби, 46) – Ди Мария (Фрессанж, 46)

"Атлетико": Адан – Хуанфран (Мольехо, 64), Мойа, Томас (Хоакин, 46), Олабе – Корреа (Иссак, 64), Родри (Борха Гарсес, 64), Рубио, Фандино – Виетто (Пинчи, 64), Гамейро (Солано, 64).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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