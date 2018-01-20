Первая победа в 2018 году: "Челси" разгромил "Брайтон"

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Первая победа в 2018 году: "Челси" разгромил "Брайтон"Программа 24-го тура английской Премьер-Лиги открывалась в курортном городе Брайтон, где местная команда с одноименным названием принимала действующего чемпиона "Челси". "Пенсионеры" в данный момент переживают не лучшие времена. Лондонцы в новом году еще ни разу не победили, хотя провели уже пять матчей. К тому же, столичный клуб страдает от кадровых проблем. К травмированным Гари Кэхиллу и Сеску Фабрегасу накануне присоединился и основной голкипер Тибо Куртуа, которого вынужденно заменил Вили Кабальеро. На неделе свою команду подвели Альваро Мората и Педро, схлопотав дисквалификацию в ответном кубковом поединке против "Норвича". 

"Брайтон" очень хорошо выступает дома, поэтому определенные опасения у болельщиков "синих" перед выездом на юг Англии, имели место быть. Но они развеялись уже спустя шесть минут после стартового свистка. "Челси" ударно начал встречу: на третьей минуте первого тайма провалилась оборона "Брайтона", упустив в своей штрафной Эдена Азара, которому не составило труда плотным выстрелом расстрелять ворота Мэтью Райана. Не успели хозяева прийти в себя, как лондонцы удвоили преимущество в счете. Отобрав мяч в центре поля, гости разыграли классную комбинацию, в которой виртуозно и уместно пяткой сыграли Азар и Батшуайи, а Виллиан в одно касание с линии штрафной площади заставил снова капитулировать австралийского кипера "чаек".

Ближе к середине первого тайма подопечные Криса Хьютона взяли себя в руки и стали поддавливать "пенсионеров". В том, что "Челси" ушел на перерыв так и не пропустив, заслуга не только Кабальеро, который вытащил практически мертвый мяч после удара Хемеда, но и арбитра Джонатана Мосса. Дело в том, что "Брайтон" дважды претендовал на пробитие 11-метрового. Оба раза фолили на Скелотто и нарушение правил скорее было, чем нет, но рефери указать на "точку" не осмелился.

Начало второй 45-ти минутки осталось за хозяевами. Близким к тому, чтобы сократить счет был Дэйви Проппер, пробивая в ближний угол, но сфера предательски угодила в перекладину. Подопечные Антонио Конте ответили опасным выстрелом со штрафного, который взялся бить Виллиан, но Райан на ленточке сыграл блестяще. Окончательно снял все вопросы о победителе матча Эден Азар, на 77-й минуте оформивший дубль: бельгиец перехитрил и вратаря, и защиту, через паузу нанеся точный удар в левую "шестерку". В оставшееся время команды просто доигрывали, тем не менее, последнее слово осталось за лондонцами – четвертый гол на свой счет записал Виктор Мозес.

Итак, в достаточно эмоциональном матче "Челси" добыл свою первую победу в 2018 году, на выезде разгромив "Брайтон".

"Брайтон" –  "Челси" – 0:4

Голы: Азар, 3 – 0:1, Виллиан, 6 – 0:2, Азар, 77 – 0:3, Мозес, 89 – 0:4

"Брайтон": Райан, Даффи, Голдсон, Данк, Скелотто, Стивенс, Проппер, Зуттнер, Марч (Искьердо, 83), Грос (Кайяль, 68), Хемед (Маррей, 68)

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен (Давид Луиз, 58), Рюдигер, Мозес, Канте, Бакайоко, Алонсо (Дзаппакоста, 75), Виллиан (Мусонда, 81), Азар, Батшуайи

Богдан Архипенко

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