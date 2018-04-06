Первая победа Зеедорфа: "Депортиво" дожимает "Малагу"

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Первая победа Зеедорфа: "Депортиво" дожимает "Малагу"

В рамках 31-го тура испанской Примеры "Депортиво" на своём поле переиграл "Малагу" со счётом 3:2. Стоит отметить, что это первая победа Кларенса Зеедорфа у руля лакорунской команды.

"Депортиво" – "Малага" - 3:2

Голы: Перес, 6 (пенальти) - 1:0, Ролан, 41 - 1:1, Адриан, 70 - 2:1, Ролан, 73 - 2:2, Адриан, 85 - 3:2.

"Депортиво": Мартинес, Альбентоса, Наварро, Хуанфран, Сидней, Гильерме, Мунтари (Борхес, 46), Чолак (Андоне, 87), Москера (Борха Валье, 80), Перес, Адриан.

"Малага": Роберто, Эрнандес, Торрес, Росалес, Микел, Итурра, Ласен (Гонсалес, 68), Чори Кастро (Бастон, 79), Саксесс (Саму, 56), Ролан, Эн-Несири.

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