Первая проверка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" едет сражаться с "Ливерпулем"
"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"
Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)
Начало матча: 14:30
Арбитр: Мартин Аткинсон
"Северо-западным" дерби и по совместительству центральным событием откроется программа восьмого по счету уик-энда в английской Премьер-Лиге. Противостояния "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" имеет давние корни и является одним из самых горячих и принципиальнейших футбольных дуэлей не только в Европе, но и в мире и это вне зависимости от того в какой форме пребывает та или иная команда. Кроме того, особой перчинки этим встречам прибавляет тот факт, что мерсисайдцы и манкунианцы – самые титулованные британские коллективы с большим отрывом от всех остальных.
И все же, несмотря на то, что матч будет проходить на "Энфилде" главная роль, по крайней мере, в преддверии дерби достается команде Жозе Моуринью. Дело в том, что "Юнайтед" великолепно начал сезон, даже лучше, чем когда-либо это случалось при Алексе Фергюсоне, в первых семи турах не проиграв ни разу и только однажды потеряв два очка в матче со "Стоком". Но тут также важно уточнить, что манкунианцам сильно повезло с календарем, ведь они до сих пор не встречались с командами из так называемой "большой шестерки". И вот он первый тест в лице самого принципиального оппонента.
"Ливерпулю", наоборот нечем похвастаться, оглядываясь назад. "Красным" очень тяжело дается сезон, причем не только во внутреннем чемпионате, но и в еврокубках. Подопечные Юргена Клоппа набрали всего 12 очков и уже отстают от манчестерских лидеров на целых семь пунктов, а их игра, особенно в обороне, в дальнейшем не предрекает ничего хорошего.
В стане обоих клубов имеются определенные кадровые проблемы. К большому сожалению мерсисайдцев, снова из сборной приехал травмированным Садио Мане. По-прежнему лечатся Адам Лаллана и Натаниэль Клайн. У "красных дьяволов" проблем не меньше. В лазарет к Ибрагимовичу, Рохо и Погба присоединился Маруан Феллаини – футболист, без которого в последнее время не обходился Сеу Жозе.
Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед":
В рамках АПЛ команды провели ровно 50 очных поединков. Значительное преимущество на стороне манкунианцев – 27 побед против 13 викторий – у мерсисайдцев. Еще 10 матчей завершились вничью.
"Ливерпуль" не выиграл ни в одном из предыдущих шести встреч против "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги. Хуже был только отрезок с 2004 по 2008, когда "скаузеры" не могли победить на протяжении восьми матчей.
С момента прихода в стан "красных дьяволов" Жозе Моуринтью оба клуба набрали одинаковое количество очков во внутреннем первенстве – по 88.
Ромелу Лукаку может стать первым футболистом, который забивал в первых восьми турах чемпионата в футболке "Манчестер Юнайтед".
Ориентировочные составы на игру:
Ливерпуль: Миньоле, Гомез, Матип, Ловрен, Морено, Джан, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Коутиньо, Фирмино
Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера, Мхитарян, Мата, Рашфорд, Лукаку
Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед":
Перед игрой предельно ясно, что Жозе Моуринью не будет изменять себе, а "Манчестер Юнайтед" большими силами отойдет назад и будет стараться ловить "Ливерпуль" на их ошибках. Юргену Клоппу просто некуда деваться, поэтому его подопечные с первых же минут понесутся сломя голову вперед. Вспоминая прошлый сезон и учитывая футбольную хитрость португальского специалиста мерсисайдцам будет очень непросто. Даже несмотря на их народный статус "Робин Гуда".
Букмекеры, видимо, долго ломали голову, кому отдать предпочтение и ничего лучше не придумали, кроме как выставить одинаково "жирный" коэффициент на победы обеих команд – 2.75. Ничья – чуть менее вероятный исход, поэтому оценена в 3.3.
Богдан Архипенко | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|2
|Манчестер Сити
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Ливерпуль
|8
|13
|7
|Бернли
|7
|12
|8
|Уотфорд
|7
|12
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|10
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
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|20
|Кристал Пэлас
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