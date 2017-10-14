Первая проверка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" едет сражаться с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 14:30

Арбитр: Мартин Аткинсон

"Северо-западным" дерби и по совместительству центральным событием откроется программа восьмого по счету уик-энда в английской Премьер-Лиге. Противостояния "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" имеет давние корни и является одним из самых горячих и принципиальнейших футбольных дуэлей не только в Европе, но и в мире и это вне зависимости от того в какой форме пребывает та или иная команда. Кроме того, особой перчинки этим встречам прибавляет тот факт, что мерсисайдцы и манкунианцы – самые титулованные британские коллективы с большим отрывом от всех остальных.

И все же, несмотря на то, что матч будет проходить на "Энфилде" главная роль, по крайней мере, в преддверии дерби достается команде Жозе Моуринью. Дело в том, что "Юнайтед" великолепно начал сезон, даже лучше, чем когда-либо это случалось при Алексе Фергюсоне, в первых семи турах не проиграв ни разу и только однажды потеряв два очка в матче со "Стоком". Но тут также важно уточнить, что манкунианцам сильно повезло с календарем, ведь они до сих пор не встречались с командами из так называемой "большой шестерки". И вот он первый тест в лице самого принципиального оппонента.

"Ливерпулю", наоборот нечем похвастаться, оглядываясь назад. "Красным" очень тяжело дается сезон, причем не только во внутреннем чемпионате, но и в еврокубках. Подопечные Юргена Клоппа набрали всего 12 очков и уже отстают от манчестерских лидеров на целых семь пунктов, а их игра, особенно в обороне, в дальнейшем не предрекает ничего хорошего.

В стане обоих клубов имеются определенные кадровые проблемы. К большому сожалению мерсисайдцев, снова из сборной приехал травмированным Садио Мане. По-прежнему лечатся Адам Лаллана и Натаниэль Клайн. У "красных дьяволов" проблем не меньше. В лазарет к Ибрагимовичу, Рохо и Погба присоединился Маруан Феллаини – футболист, без которого в последнее время не обходился Сеу Жозе.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед":

В рамках АПЛ команды провели ровно 50 очных поединков. Значительное преимущество на стороне манкунианцев – 27 побед против 13 викторий – у мерсисайдцев. Еще 10 матчей завершились вничью.

"Ливерпуль" не выиграл ни в одном из предыдущих шести встреч против "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги. Хуже был только отрезок с 2004 по 2008, когда "скаузеры" не могли победить на протяжении восьми матчей.

С момента прихода в стан "красных дьяволов" Жозе Моуринтью оба клуба набрали одинаковое количество очков во внутреннем первенстве – по 88.

Ромелу Лукаку может стать первым футболистом, который забивал в первых восьми турах чемпионата в футболке "Манчестер Юнайтед".

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Миньоле, Гомез, Матип, Ловрен, Морено, Джан, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Коутиньо, Фирмино

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера, Мхитарян, Мата, Рашфорд, Лукаку

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед":

Перед игрой предельно ясно, что Жозе Моуринью не будет изменять себе, а "Манчестер Юнайтед" большими силами отойдет назад и будет стараться ловить "Ливерпуль" на их ошибках. Юргену Клоппу просто некуда деваться, поэтому его подопечные с первых же минут понесутся сломя голову вперед. Вспоминая прошлый сезон и учитывая футбольную хитрость португальского специалиста мерсисайдцам будет очень непросто. Даже несмотря на их народный статус "Робин Гуда".

Букмекеры, видимо, долго ломали голову, кому отдать предпочтение и ничего лучше не придумали, кроме как выставить одинаково "жирный" коэффициент на победы обеих команд – 2.75. Ничья – чуть менее вероятный исход, поэтому оценена в 3.3.

Богдан Архипенко | http://soccernews.ru