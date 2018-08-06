Первая тренировка Артуро Видаля в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль провёл первую тренировку со своей новой командой, сообщает официальный твиттер "сине-гранатовых".

Напомним, что "Барселона" купила Видаля у "Баварии" за 19 миллионов евро плюс бонусы и заключила с ним трёхлетний контракт.

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