Первая тренировка Артуро Видаля в "Барселоне"

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Первая тренировка Артуро Видаля в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль провёл первую тренировку со своей новой командой, сообщает официальный твиттер "сине-гранатовых".

Напомним, что "Барселона" купила Видаля у "Баварии" за 19 миллионов евро плюс бонусы и заключила с ним трёхлетний контракт.

Не пропустите: "Барселона" прописала солидную сумму отступных в контракте Артуро Видаля. | http://soccernews.ru

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