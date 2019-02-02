Первая тренировка Барриоса в "Зените" (фотоотчёт + видео)

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Первая тренировка Барриоса в "Зените" (фотоотчёт + видео)

Новичок "Зенита" Вильмар Барриос провёл первую тренировку в составе питерской команды, которая находится на сборе в Испании.

Представляем вашему вниманию первые фрагменты пребывания 25-летнего колумбийца в стане "сине-бело-голубых".

Напомним, что "Зенит" заплатил за Барриоса около 15 миллионов евро. Стороны заключили соглашение до лета 2023 года.

Не пропустите: Вильмар Барриос прокомментировал свой переход в "Зенит". | http://soccernews.ru

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