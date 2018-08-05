Первая тренировка Головина в "Монако"

Новичок "Монако" Александр Головин после отпуска присоединился к новому клубу.

Pendant que ses coéquipiers s'apprêtent à quitter la Chine, Aleksandr Golovin a participé à son 1er entrainement à la Turbie. Images pic.twitter.com/di7SWupFgo — AS Monaco (@AS_Monaco) 5 августа 2018 г.

Напомним, что трансфер Головина обошелся "Монако" в 30 миллионов евро, а с самим игроком было подписано соглашение на пять лет.

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