Первая тренировка Головина в "Монако"

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Первая тренировка Головина в "Монако"

Новичок "Монако" Александр Головин после отпуска присоединился к новому клубу.

Напомним, что трансфер Головина обошелся "Монако" в 30 миллионов евро, а с самим игроком было подписано соглашение на пять лет.

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