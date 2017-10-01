Первая в гостях у последней: "Анжи" принимает "Зенит"

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Первая в гостях у последней: "Анжи" принимает "Зенит"

"Анжи" – "Зенит"

Стадион: "Анжи-Арена" (Каспийск)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Алексей Матюхин (Москва)

Программу 12-го тура российской Премьер-лиги закроют воскресным вечером поединок между первой и последней командами чемпионата. Аутсайдер махачкалинский "Анжи" примет лидера – питерский "Зенит". В прошлом сезоне представитель Северной столицы России дважды сыграл вничью с "зелено-желтыми". Кроме того, год назад петербуржцы с разгромным счетом 0:4 проиграли махачкалинцам в гостях в 1/8 финала Кубка России. Зато в чемпионатах России "Анжи" в последний раз побеждал "Зенит" еще в 2002 году.

Махачкалинский клуб на данный момент является одним из главных претендентов на вылет. После сыгранных 11 туров коллектив из столицы Дагестана набрал 8 очков и замыкает турнирную таблицу РФПЛ. Однако отставание от спасительного 12-го места – вполне преодолимо и составляет лишь 3 балла. В предыдущем матче на своем поле "Анжи" проиграл "Краснодару" со счетом 1:5, зато потом в гостях едва не обыграл чемпиона страны "Спартак" (2:2). В пассиве южан 25 пропущенных мячей. Следующим по этому показателю идет, как ни странно, московский "Спартак", у него – 17. Любопытно, но в составе махачкалинской команды до сих пор нет игрока, который забил бы более 1 гола.

"Зенит" остается единственной командой, которая еще не проигрывала в текущем чемпионате. Команда Роберто Манчини уверенно лидирует в таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего конкурента на четыре очка. На прошлой неделе питерцы в красивом стиле переиграли "Краснодар", отправив в ворота одного из главных своих преследователей два безответных мяча. Ну а непосредственно перед встречей с "Анжи" лидер чемпионата России уверенно выиграла в Лиге Европы у испанского "Реал Сосьедада" (3:1) благодаря дублю Александра Кокорина, который, к слову, возглавляет с семью забитыми мячами бомбардирскую гонку в РФПЛ. И хотя поединок с сан-себастьянцами в рамках ЛЕ забрал много сил у игроков "Зенита", кадровый потенциал команды позволяет сделать качественную рокировку без утери игровой мощи коллектива.

Интересные факты противостояния "Анжи" и "Зенита":

"Зенит" не может выиграть у "Анжи" в трех матчах кряду  

Безвыигрышная серия "Анжи" длится 4 матча

"Зенит" в Премьер-лиге играет на ноль шесть матчей подряд

Последняя встреча команд состоялась 8 апреля текущего года в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей (1:1) 

Ориентировочные составы на игру:

"Анжи": Будаков – Яковлев, Самарджич, Фибел, Полуяхтов, Тетрашвили, Афонин, Данченко, Кацаев, Маркелов, Прудников.

"Зенит": Лунев – Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Дриусси, Дзюба, Кокорин.

Прогноз на матч "Анжи" – "Зенит":

"Анжи" для питерцев являются далеко не самой удобной командой. "Зенит" частенько терял очки в Махачкале. К тому же, команда Роберто Манчини будет не в лучших кондициях после напряженного матча с испанским "Реал Сосьедадом". А вот хозяева должны быть предельно мотивированы на эту встречу, ведь без реабилитации за 1:5 в прошлой домашней игре не обойтись.

По мнению букмекеров, гости в этом противостоянии должны добиваться победного результата. На успех "Зенит" ставки принимаются в пределах 1.40 баллов. На победу "Анжи" коэффициент составляет от 7.50 до 10.00 баллов. Ничейный исход оценивается в 4.50 баллов.   

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
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