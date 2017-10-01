Первая в гостях у последней: "Анжи" принимает "Зенит"

"Анжи" – "Зенит"

Стадион: "Анжи-Арена" (Каспийск)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Алексей Матюхин (Москва)

Программу 12-го тура российской Премьер-лиги закроют воскресным вечером поединок между первой и последней командами чемпионата. Аутсайдер махачкалинский "Анжи" примет лидера – питерский "Зенит". В прошлом сезоне представитель Северной столицы России дважды сыграл вничью с "зелено-желтыми". Кроме того, год назад петербуржцы с разгромным счетом 0:4 проиграли махачкалинцам в гостях в 1/8 финала Кубка России. Зато в чемпионатах России "Анжи" в последний раз побеждал "Зенит" еще в 2002 году.

Махачкалинский клуб на данный момент является одним из главных претендентов на вылет. После сыгранных 11 туров коллектив из столицы Дагестана набрал 8 очков и замыкает турнирную таблицу РФПЛ. Однако отставание от спасительного 12-го места – вполне преодолимо и составляет лишь 3 балла. В предыдущем матче на своем поле "Анжи" проиграл "Краснодару" со счетом 1:5, зато потом в гостях едва не обыграл чемпиона страны "Спартак" (2:2). В пассиве южан 25 пропущенных мячей. Следующим по этому показателю идет, как ни странно, московский "Спартак", у него – 17. Любопытно, но в составе махачкалинской команды до сих пор нет игрока, который забил бы более 1 гола.

"Зенит" остается единственной командой, которая еще не проигрывала в текущем чемпионате. Команда Роберто Манчини уверенно лидирует в таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего конкурента на четыре очка. На прошлой неделе питерцы в красивом стиле переиграли "Краснодар", отправив в ворота одного из главных своих преследователей два безответных мяча. Ну а непосредственно перед встречей с "Анжи" лидер чемпионата России уверенно выиграла в Лиге Европы у испанского "Реал Сосьедада" (3:1) благодаря дублю Александра Кокорина, который, к слову, возглавляет с семью забитыми мячами бомбардирскую гонку в РФПЛ. И хотя поединок с сан-себастьянцами в рамках ЛЕ забрал много сил у игроков "Зенита", кадровый потенциал команды позволяет сделать качественную рокировку без утери игровой мощи коллектива.

Интересные факты противостояния "Анжи" и "Зенита":

"Зенит" не может выиграть у "Анжи" в трех матчах кряду

Безвыигрышная серия "Анжи" длится 4 матча

"Зенит" в Премьер-лиге играет на ноль шесть матчей подряд

Последняя встреча команд состоялась 8 апреля текущего года в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей (1:1)

Ориентировочные составы на игру:

"Анжи": Будаков – Яковлев, Самарджич, Фибел, Полуяхтов, Тетрашвили, Афонин, Данченко, Кацаев, Маркелов, Прудников.

"Зенит": Лунев – Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Дриусси, Дзюба, Кокорин.

Прогноз на матч "Анжи" – "Зенит":

"Анжи" для питерцев являются далеко не самой удобной командой. "Зенит" частенько терял очки в Махачкале. К тому же, команда Роберто Манчини будет не в лучших кондициях после напряженного матча с испанским "Реал Сосьедадом". А вот хозяева должны быть предельно мотивированы на эту встречу, ведь без реабилитации за 1:5 в прошлой домашней игре не обойтись.

По мнению букмекеров, гости в этом противостоянии должны добиваться победного результата. На успех "Зенит" ставки принимаются в пределах 1.40 баллов. На победу "Анжи" коэффициент составляет от 7.50 до 10.00 баллов. Ничейный исход оценивается в 4.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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