Первая встреча Неймара с Буффоном в ранге одноклубников

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Первая встреча Неймара с Буффоном в ранге одноклубниковФорвард ПСЖ Неймар, уже вышедший из отпуска, встретился со своими партнерами по клубу. Особенно теплой было его приветствие с новоиспеченным голкипером команды Джанлуиджи Буффоном.

Напомним,  ПСЖ готовит предложение по защитнику "Байера". | soccernews.ru

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