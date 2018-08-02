Первая встреча Неймара с Буффоном в ранге одноклубников

Форвард ПСЖ Неймар, уже вышедший из отпуска, встретился со своими партнерами по клубу. Особенно теплой было его приветствие с новоиспеченным голкипером команды Джанлуиджи Буффоном.

Напомним, ПСЖ готовит предложение по защитнику "Байера". | soccernews.ru