Первенства ФНЛ и ПФЛ могут остановить в конце октября

Проведение матчей ФНЛ и ПФЛ снова оказалось под угрозой срыва из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России.

По информации Metaratings, оба турнира могут остановить уже в конце октября.

Продолжение розыгрышей ФНЛ и ПФЛ зависит от того, утвердит ли правительство РФ ограничения на перемещение между регионами страны во избежание распространения коронавируса.

Примечательно, что приостановка РПЛ пока не обсуждается.

Напомним, что в ФНЛ сыграно 13 туров, а в ПФЛ - от 4 до 9 в зависимости от группы.

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