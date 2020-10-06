Первенства ФНЛ и ПФЛ могут остановить в конце октября
Проведение матчей ФНЛ и ПФЛ снова оказалось под угрозой срыва из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России.
По информации Metaratings, оба турнира могут остановить уже в конце октября.
Продолжение розыгрышей ФНЛ и ПФЛ зависит от того, утвердит ли правительство РФ ограничения на перемещение между регионами страны во избежание распространения коронавируса.
Примечательно, что приостановка РПЛ пока не обсуждается.
Напомним, что в ФНЛ сыграно 13 туров, а в ПФЛ - от 4 до 9 в зависимости от группы.
Не пропустите: Власти Москвы могут снова ограничить допуск зрителей на стадионы. | http://soccernews.ru
главное
-
Тухель хотел видеть Суареса в ПСЖ, клуб так и не сделал предложение "Барселоне"
-
"Краснодар" выиграл борьбу за Зиньковского
-
"Челси", "Манчестер Сити" и "Барселона" - самые тратящие клубы минувшего трансферного окна
-
Американская модель намерена возобновить судебный процесс над Роналду
-
"Зенит" объявил о продаже Ригони в "Эльче". Испанский клуб сообщал об аренде
Лента новостей
-
Официально: хавбек Вендел перешел из "Спортинга" в "Зенит"
-
Голкипер "Реала" и сборной Украины Лунин заразился коронавирусом
-
Александр Кокорин купил автомобиль "Ока" ради красивых номеров
-
Тухель хотел видеть Суареса в ПСЖ, клуб так и не сделал предложение "Барселоне"
-
"Барселона" просила Дембеле покинуть клуб. Футболист откеазался
-
"Краснодар" выиграл борьбу за Зиньковского
-
Газизов отрицает превышение квоты на посещение болельщиками матча "Спартак" - "Зенит"
-
"Реал" впервые за 40 лет не подписал ни одного игрока в летнее трансферное окно
-
Бувач рассказал о несостоявшемся возвращении Кокорина в "Динамо"
-
Грасия может покинуть пост главного тренера "Валенсии" спустя два месяца после назначения
-
Первенства ФНЛ и ПФЛ могут остановить в конце октября
-
Шакири заразился коронавирусом. Это четвёртый случай среди игроков "Ливерпуля"
-
"Челси", "Манчестер Сити" и "Барселона" - самые тратящие клубы минувшего трансферного окна
-
РПЛ сделала заявление о ситуации с посещаемостью матча "Спартак" - "Зенит"
-
Экс-хавбек "Зенита" Жулиано подписал контракт с дебютантом ЛЧ "Истанбулом"
-
Эриксен отклонил два предложения от клубов Бундеслиги
-
"Барселона" попросила игроков пойти на сокращение зарплаты
-
Американская модель намерена возобновить судебный процесс над Роналду
-
"Зенит" объявил о продаже Ригони в "Эльче". Испанский клуб сообщал об аренде
-
"Реал" подписал 16-летнего защитника