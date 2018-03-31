Первое место все ближе: "Спартак" обыгрывает "Тосно"

В 24 туре российской Премьер-Лиги на стадионе "Открытие-Арена" сошлись "Спартак" и "Тосно". К моменту старта матча "красно-белые" уже знали об осечке "Локомотива", так что подопечные Карреры имели все шансы сократить отрыв от лидера до 2 очков. Тосненцам поединок с участием "железнодорожников" также был интересен, и победа "Амкара" отодвинула коллектив Парфенова прямиком в зону вылет. В общем, обоим соперникам нужна была только победа, несмотря на такие разные цели на остаток сезона.

"Спартак" ожидаемо завладел инициативой на первых минутах матча. Хозяева подолгу владели мячом, хотя атакующие действия у команды не ладились. "Тосно" также старался не отсиживаться у своих ворот, пытаясь прорваться к владениям Селихова преимущественно через фланги. Обменялись команды опасными ударами головой Зе Луиша и Погребняка – оба цели не достигли.

В середине тайма "Спартак" стал наращивать обороты, было заметно, что гости с трудом успевали за форвардами "красно-белых". Но чем ближе был перерыв, тем скучнее становилась игра на газоне "Открытие Арены". Был неплохой момент у Луиса Адриано в концовке тайма: Комбаров вырезал отличный пас бразильцу на угол вратарской, но последний запустил мяч высоко на трибуны.

В целом, равную игру наблюдали зрители в первом тайме, хотя условное 1 очко ни для одного из соперников не стало бы удачным результатом. И уже в добавленное к первой половине время спартаковцы вышли вперед, а героем эпизода стал Фернандо. Заработали хозяева штрафной метрах в 25-ти от ворот, и бразилец мощнейшим ударов застал врасплох Юрченко – 1:0.

Во второй половине "Спартак" стал действовать поосторожнее, иногда сознательно отдавая инициативу гостевой команде. Но как только подопечные Карреры поняли, что тосненцы в атаке достаточно пассивны, смело пошли они вперед в надежде забить второй мяч.

Стала трещать по швам оборона команды Парфенова, провоцируя на подвиги своего голкипера. Сначала Луис Адриано, казалось, наверняка бил головой в девятку ворот "Тосно", но Юрченко в великолепном прыжке спас свою команду. Вскоре бразилец вновь вышел на ударную позицию в чужой штрафной, замыкая прострел с фланга, и вновь голкипер гостей был на высоте.

За 20 минут до конца основного времени гости ответили своим моментом: Погребняк вошел в штрафную по левой ее стороне и выстрелил в дальний угол, после чего сфера полетела рядом со штангой. А еще через 5 минут Луис Адриано, наконец, прошил Юрченко: Промес с левого фланга покатил по вратарскую, а бразилец, в борьбе с защитником, протолкнул мяч в сетку – 2:0.

На 80-й минуте "Тосно" вернул интригу матчу: Погребняк заработал пенальти в борьбе с Кутепов и сам же его реализовал – 2:1. Концовка встречи предстояла очень жаркая: "Спартак", наученный горьким опытом, старался забить третий гол и не давал атаковать тосненцам. В одном из эпизодов Мельгарехо буквально с нескольких метров не попал по воротам после отменного кросса Куинси Промеса. На последних минутах "Спартак" немного поотбивался от атак "Тосно" добыв, в итоге, такую важную для себя победу.

"Спартак" – "Тосно" – 2:1

Голы: Фернандо, 45 – 1:0, Луис Адриано, 76 – 2:0, Погребняк, с пенальти, 81 – 2:1

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Максимович, Комбаров, Глушаков, Фернандо (Пашалич, 89), Самедов (Зобнин, 71), Промес, Зе Луиш, Луис Адриано (Мельгарехо, 85).

"Тосно": Юрченко, Маргасов, Сухарев (Макаров, 69), Чернов, Дугалич, Жигулев, Полетанович, Галиулин, Нуну Роша (Карницкий, 29), Рикардиньо (Мирзов, 79), Погребняк.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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