Первое поражение после эры Моуринью: "Манчестер Юнайтед" уступил ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов

1/8 финала Лиги Чемпионов 2018/19 открывалась в двух европейских городах – Манчестере и Риме, – но центральная вывеска игрового дня принадлежала именно Англии, где существенно выросший за последние месяцы "Манчестер Юнайтед" принимал ПСЖ на "Олд Трафорд". Несмотря на приход Сульшера на пост главного тренера "манкунианцев" и всеобщую стабилизацию результатов, именно ПСЖ воспринимался фаворитом этой пары. Но конкретно манчестерский матч букмекеры отдавали хозяевам.

Первый тайм команды проводили в режиме разведки. Несколько подходов к чужим воротам превратились лишь в 1 голевой момент, который, к тому же, имел огромное подозрение на офсайд. На 28 минуте футболисты парижской команды расчертили несколько геометрических фигур на чужой половине поля и вывели на свидание с вратарем Килиана Мбаппе. Француз начал обыгрывать Де Хеа, но в итоге очень сблизился с вратарем и не смог пробить точно. В статистическом плане игра смотрелась совершенно равной – по 3 удара в сторону ворот, владение мячом 53% на 47% и по 3 желтые карточки. На определенном этапе матча даже казалось, что "Юнайтед" постепенно наращивает темп и вот-вот взорвется россыпью моментов.

Подобное утверждение полностью разрушил второй тайм, где ПСЖ буквально задавил подопечных Сульшера. На 53 минуте Дани Алвес прошел по правому флангу и навесил точно на голову Мбаппе – француз пробил точно в дальний угол, но Де Хеа непостижимым образом переправил игровой снаряд на угловой. Однако, именно этот удар с угла и стал роковым для "красных дьяволов". Ди Мария отлично подал на дальнюю штангу, где Преснел Кимпембе ногой, словно молотком, вогнал мяч под перекладину – 1:0.

Почувствовав запах крови, Париж побежал вперед и устроил целую бурю у ворот "манкунианцев". На 56 минуте Дани Алвес воспользовался отскоком на границе штрафной и первым касанием пробивал по воротам Де Хеа. Мяч летел в голкипера, но рикошет изменил траекторию "ядра" и тот чуть было не влетел под дальнюю штангу. А уже спустя 4 полных оборота секундной стрелки подопечные Тухеля уже праздновали. Париж организовал отличную быструю атаку, Ди Мария прорвался по левому флангу и прострелил точно на набегающего в штрафную Мбаппе – француз опередил двоих защитников "Юнайтед" и первым касание переиграл Де Хеа, записав свою фамилию на табло рядом с счетом 2:0. Несколько минут спустя Мбаппе мог забивать еще раз, но проникающая передача и легкий черпачок нападающего ничем не закончились – Де Хеа выставил руку и прервал полет игрового снаряда.

Ближе к концу поединка футболисты ПСЖ немного сбавили обороты и дали "Манчестер Юнайтед" прижать себя к штрафной площади в надежде на быстрые атаки. Как итог, счет во встречи больше не менялся. Кроме того, "Юнайтед" еще и потерял Поля Погба, который на 89 минуте ударил Дани Алвеса и получил вторую желтую карточку. Париж выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов и сделал хорошую заявку на выход дальше за счет двух гостевых голов. Ну а МЮ проиграл свой первый матч при Сульшере, сыграв в то, что было при Моуринью.

"Манчестер Юнайтед" – ПСЖ – 0:2

Голы: Кимпембе, 53 – 0:1; Мбаппе, 60 – 0:2.

Удаление: Погба, 89

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Янг, Линделёф, Бали, Шоу – Матич, Эррера, Погба – Марсиаль (Мата, 46), Лингард (Санчес, 45+4), Рэшфорд (Лукаку, 84).

ПСЖ: Буффон – Керер, Силва, Кимпембе, Бернат – Маркиньос, Вератти (Паредес, 74) – Алвеш, Дракслер, Ди Мария (Дагба, 81) – Мбаппе.