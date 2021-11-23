Первое поражение Шевченко, победы "Ювентуса" и "Интера", а также поражение "Милана": все результаты 13-го тура Серии А
Фото: инстаграм Серии А/Автор неизвестен
Состоялись все матчи 13-го тура Серии А. Стоит отметить победы "Ювентуса" и "Интера", поражение "Милана" и первое поражение Андрея Шевченко на посту главного тренера "Дженоа".
Суббота, 20 ноября
"Аталанта" - "Специя" - 5:2
"Лацио" - "Ювентус" - 0:2
"Фиорентина" - "Милан" - 3:2
Воскресенье, 21 ноября
"Сассуоло" - "Кальяри" - 2:2
"Салернитана" - "Сампдория" - 0:2
"Болонья" - "Венеция" - 0:1
"Интер" - "Наполи" - 3:2
"Дженоа" - "Рома" - 0:2
Понедельник, 22 ноября
"Верона" - "Эмполи" - 2:1
"Торино" - "Удинезе" - 2:1
Положение команд: "Наполи", "Милан" - 32; "Интер" - 28; "Аталанта" - 25; "Рома" - 22; "Лацио", "Фиорентина", "Ювентус" - 21; "Верона" - 19; "Болонья" - 18; "Торино" - 17; "Эмполи" - 16; "Сассуоло", "Венеция" - 15; "Удинезе" - 14; "Сампдория" - 12; "Специя" - 11; "Дженоа" - 9; "Кальяри", "Салернитана" - 7.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17