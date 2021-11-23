Первое поражение Шевченко, победы "Ювентуса" и "Интера", а также поражение "Милана": все результаты 13-го тура Серии А

Теги серия адженоаювентусинтер миланмилан

Первое поражение Шевченко, победы "Ювентуса" и "Интера", а также поражение "Милана": все результаты 13-го тура Серии АФото: инстаграм Серии А/Автор неизвестен

Состоялись все матчи 13-го тура Серии А. Стоит отметить победы "Ювентуса" и "Интера", поражение "Милана" и первое поражение Андрея Шевченко на посту главного тренера "Дженоа".

Суббота, 20 ноября

"Аталанта" - "Специя" - 5:2
"Лацио" - "Ювентус" - 0:2
"Фиорентина" - "Милан" - 3:2

Воскресенье, 21 ноября

"Сассуоло" - "Кальяри" - 2:2
"Салернитана" - "Сампдория" - 0:2
"Болонья" - "Венеция" - 0:1
"Интер" - "Наполи" - 3:2
"Дженоа" - "Рома" - 0:2

Понедельник, 22 ноября

"Верона" - "Эмполи" - 2:1
"Торино" - "Удинезе" - 2:1

Положение команд: "Наполи", "Милан" - 32; "Интер" - 28; "Аталанта" - 25; "Рома" - 22; "Лацио", "Фиорентина", "Ювентус" - 21; "Верона" - 19; "Болонья" - 18; "Торино" - 17; "Эмполи" - 16; "Сассуоло", "Венеция" - 15; "Удинезе" - 14; "Сампдория" - 12; "Специя" - 11; "Дженоа" - 9; "Кальяри", "Салернитана" - 7.

Также не пропустите: У "Зенита" есть потери перед матчем с "Мальме". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 22 ноября

Главные новости дня: 22 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов