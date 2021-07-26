Первое поражение "Спартака", победы "Зенита и "Краснодара" и ни одной ничьи: результаты первого тура РПЛ
Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен
В первом туре российской премьер-лиги "Зенит" в гостях обыграл "Химки", "Спартак" потерпел первое поражение в чемпионате при Руе Витории, ЦСКА добыл первую победу для Березуцкого, а "Динамо" Шварца на выезде обыграло "Ростов" Карпина.
"Ростов" - "Динамо" - 0:2
Голы: Захарян, 20 - 0:1, Тюкавин, 33 - 0:2.
"Химки" - "Зенит" - 1:3
Голы: Кухарук, 28 - 1:0, Азмун, 33 - 1:1, Ерохин, 71 - 1:2, Сутормин, 76 - 1:3.
"Рубин" - "Спартак" - 1:0
Гол: Самошников, 49 - 1:0.
"Локомотив" - "Арсенал"
Голы: Ткачев, 22 - 0:1, Жемалетдинов, 80 - 1:1, Жемалетдинов, 86 - 2:1, Смолов, 88 - 3:1.
"Урал" - "Краснодар" - 0:3
Голы: Вильена, 62 - 0:1, Вильена, 85 - 0:2, Кордоба, 90+5 - 0:3 (пенальти).
"Крылья Советов" - "Ахмат" - 1:2
Голы: Уткин, 6 - 0:1, Конате, 20 - 0:2, Сарвели, 49 - 1:2.
ЦСКА - "Уфа" - 1:0
Гол: Заболотный, 62 - 1:0.
"Нижний Новгород" - "Сочи" - 1:0
Гол: Горбунов, 68 - 1:0.
Итоговое положение команд: "Краснодар" (3), "Зенит" (3), "Локомотив" (3), "Динамо" (3), "Ахмат" (3), ЦСКА (3), "Рубин" (3), "Нижний Новгород" (3), "Крылья Советов" (0), "Спартак" (0), "Уфа" (0), "Сочи" (0), "Химки" (0), "Арсенал" (0), "Ростов" (0), "Урал" (0).
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