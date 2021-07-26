Первое поражение "Спартака", победы "Зенита и "Краснодара" и ни одной ничьи: результаты первого тура РПЛ

Теги рпл

Первое поражение "Спартака", победы "Зенита и "Краснодара" и ни одной ничьи: результаты первого тура РПЛФото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

В первом туре российской премьер-лиги "Зенит" в гостях обыграл "Химки", "Спартак" потерпел первое поражение в чемпионате при Руе Витории, ЦСКА добыл первую победу для Березуцкого, а "Динамо" Шварца на выезде обыграло "Ростов" Карпина.

"Ростов" - "Динамо" - 0:2

Голы: Захарян, 20 - 0:1, Тюкавин, 33 - 0:2.

"Химки" - "Зенит" - 1:3

Голы: Кухарук, 28 - 1:0, Азмун, 33 - 1:1, Ерохин, 71 - 1:2, Сутормин, 76 - 1:3.

"Рубин" - "Спартак" - 1:0

Гол: Самошников, 49 - 1:0.

"Локомотив" - "Арсенал" 

Голы: Ткачев, 22 - 0:1, Жемалетдинов, 80 - 1:1, Жемалетдинов, 86 - 2:1, Смолов, 88 - 3:1.

"Урал" - "Краснодар" - 0:3

Голы: Вильена, 62 - 0:1, Вильена, 85 - 0:2, Кордоба, 90+5 - 0:3 (пенальти).

"Крылья Советов" - "Ахмат" - 1:2

Голы: Уткин, 6 - 0:1, Конате, 20 - 0:2, Сарвели, 49 - 1:2.

ЦСКА - "Уфа" - 1:0

Гол: Заболотный, 62 - 1:0.

"Нижний Новгород" - "Сочи" - 1:0

Гол: Горбунов, 68 - 1:0.

Итоговое положение команд: "Краснодар" (3), "Зенит" (3), "Локомотив" (3), "Динамо" (3), "Ахмат" (3), ЦСКА (3), "Рубин" (3), "Нижний Новгород" (3), "Крылья Советов" (0), "Спартак" (0), "Уфа" (0), "Сочи" (0), "Химки" (0), "Арсенал" (0), "Ростов" (0), "Урал" (0).

Также не пропустите: "Милан" и "Тоттенхэм" интересуются Хвичей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" может подписать сына Диего Симеоне

"Зенит" может подписать сына Диего Симеоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов