Первое швейцарское поражение: ЦСКА уступил "Базелю"

Московский ЦСКА в пятый раз в своей истории встретился в еврокубках с представителем Швейцарии. Ранее армейцы добыли четыре победы над "Лозанной" и "Янг Бойз", с последними ЦСКА играл в этом году, не пустив команду из Берна в групповой этап Лиги чемпионов.

Несколько игроков московского клуба сумели восстановиться к игре с "Базелем" и вышли в стартовом составе, однако были не в лучшей форме, что выразилось в достаточно инертную игру в атаке, также были допущены и ошибки в обороне. "Базель" не простил.

Начало игры проходило в очень спокойном темпе, играть первым номером никто не хотел, риска не было никакого. Обе команды просто катали мяч, изредка атаковали небольшими силами, дожидаясь ошибки соперника. В итоге эта выжидательная тактика принесла успех гостям. Игнашевич отдал неточный пас в центр поля, там его подхватил Талант Джака, ушел на скорости от Алексея Березуцкого и пробил из-за штрафной. Мяч после выстрела старшего брата игрока "Арсенала" Гранита Джаки полетел прямо в левый угол ворот.

Через десять минут игроки ЦСКА снова позволили сопернику пробить из той же точки, "Базель" в три передачи довел мяч от своего вратаря до Эльюнусси, который также пробил по воротам Акинфеева, но норвежец в самый угол попасть не сумел, что позволило Игорю отразить игровой снаряд в сторону. Следом в течении двух минут Ланг и Эльюнусси имели моменты, первый пробил с острого угла под перекладину, но Акинфеев мяч отбил, а второй – не попал в створ.

В перерыве Гончаренко решился на замену, выпустив Натхо вместо Игнашевича, перейдя на более атакующую схему, однако результата это не принесло. ЦСКА за весь матч так и не пробил в створ ворот, "Базель" же играл по счету и в целом смотрелся интереснее.

Швейцарцы забили второй гол в начале второго тайма, однако арбитр посовещался с помощником и его отменил, зафиксировав фол от Айети. Добавил креатива вышедший Оберлин, скоростной нападающий очень легко уходил от медленных защитников ЦСКА, и вполне мог оформить в этом матче хет-трик. В середине тайма он выскочил один на один с вратарем, но в ближнем бою не сумел переиграть Акинфеева.

Ближе к концу матча Вики выпустил еще одного молодого игрока Кевина Буа, который тут же отметился острым выпадом, но также пробить Акинфеева не сумел. Через минуту Буа снова оставил в дураках оборону, а затем откатил мяч на Оберлина, которому оставалось забить в пустые ворота, но нападающий отправил игровой снаряд на трибуны. Оберлин все же забил с третьей попытки, когда снова включил скорость, убежал от защитников и точно пробил в правый угол. ЦСКА же за весь матч имел один момент, Фернандес воспользовался ошибкой Сухи и Вацлика после навеса со штрафного и пробивал по пустым воротам головой – мяч полетел над перекладиной.

ЦСКА проиграл, если он будет играть так в оставшихся матчах, то привычное четвертое место вполне реально. Шансов же на выход в 1/8 финала очень мало. "Базель" на своем поле будет не менее опасен.

ЦСКА – "Базель" 0:2

Голы: Джака, 29 – 0:1; Оберлин, 90 – 0:2

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич (Натхо, 46), Васин, Щенников, Фернандес, Миланов (Кучаев, 70), Головин, Вернблум, Витиньо, Жамалетдинов (Чалов, 77).

"Базель": Вацлик, Сухи, Аканжи, Джака, Петретта, Баланта, Зуффи, Ланг, Стеффен (Буа, 86), Эльюнусси (Франссон, 90), Айети (Оберлин, 61).

Вячеслав Горбачев

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