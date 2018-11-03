Первые 10 минут матча "Локомотив" - "Арсенал" болельщики проведут в тишине из за гибели фаната

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Первые 10 минут матча "Локомотив" - "Арсенал" болельщики проведут в тишине из за гибели фаната

Из-за смерти фаната "Локомотива" первые 10 минут матча "Локомотив" - "Арсенал" пройдут в тишине. Об этом пишет официальный твиттер московского клуба.

"Уважаемые болельщики. Сегодня на матче "Локомотив" - "Арсенал" первые 10 минут пройдут в тишине в связи с гибелью одного из лидеров фанатского движения "Локомотива". Спасибо, за понимание" - говорится в сообщении.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

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