Первые четыре матча четвертого тура чемпионата Беларуси посетили 1215 человек

Стало известно, сколько людей в среднем посещает матчи чемпионата Беларуси.

Портал Tribuna сообщает, что в среднем на игры турнира приходит 304 человека. А первые четыре тура посетили 1215 человек.

Сегодня состоялся матч "Городея" - "Динамо" Минск (1:0), на который пришло 530 человек.

В прошлом году на эти же матчи проходило в 8 раз больше болельщиков, чем сейчас.

По данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 2226 случаев заражения. 172 пациента выздоровели, 23 человека умерли.

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