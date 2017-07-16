Первые итоги работы: Вальверде готов расстаться с тремя футболистами "Барселоны"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальерде готов расстаться с тремя игроками своей команды, информирует испанская пресса.

Сообщается, что по итогам первых дней тренировочных занятий в новом клубе 53-летний специалист уже выделил круг футболистов, которые летом должны покинуть стан "сине-гранатовых". Так, Вальверде выступил за расставание с защитниками Томасом Вермаленом и Дугласом, а также вингером Муниром Эль-Хаддади.

Напомним, "Барселона" собирается предложить за Паулиньо 30 миллионов евро. | soccernews.ru