Первые итоги работы: Вальверде готов расстаться с тремя футболистами "Барселоны"

Теги барселонаэрнесто вальвердемунир эль-хаддадитомас вермалендуглас

Первые итоги работы: Вальверде готов расстаться с тремя футболистами "Барселоны"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальерде готов расстаться с тремя игроками своей команды, информирует испанская пресса.

Сообщается, что по итогам первых дней тренировочных занятий в новом клубе 53-летний специалист уже выделил круг футболистов, которые летом должны покинуть стан "сине-гранатовых". Так, Вальверде выступил за расставание с защитниками Томасом Вермаленом и Дугласом, а также вингером Муниром Эль-Хаддади.

Напомним, "Барселона" собирается предложить за Паулиньо 30 миллионов евро. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бильи

"Милан" объявил о трансфере Бильи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов