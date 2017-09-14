Первые - "козлы": "Арсенал" стартует в Лиге Европы матчем против "Кельна"

"Арсенал" – "Кельн"

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Начало матча: 22:05

Арбитр: Хавьер Эстрада (Испания)

Одним из самых интересных и центральных событий среди матчей первого тура группового раунда Лиги Европы обещает стать поединок на "Эмирейтс" между местным "Арсеналом" и немецким "Кельном". Все давным-давно привыкли к тому, что лондонский гранд выступает в Лиги чемпионов, поэтому уже и забыли, когда в последний раз "канониры" играли в евротурнире рангом ниже. А было это уже при Арсене Венгере в сезоне 1999/2000, тогда "пушкари" добрались до финала, но в решающей схватке уступили турецкому "Галатасараю". Но только разница в том, что в том сезоне "пушкари" были участниками групповой стадии Лиги чемпионов и по весне оказались в плей-офф Кубка УЕФА благодаря всего лишь третьему месту в квартете. На этот раз все иначе. "Арсенал" впервые под руководством французского специалиста не смог влезть в топ-4 команд в английском чемпионате.

Волей жребия лондонцы были определены в квартет "Н", где помимо "Кельна" их соперниками станут белорусский БАТЭ и сербская "Црвена Звезда". Стоит отметить, что "канонирам" так и везет в еврокубках на немецкие команды. Но вот если в Лиге чемпионов частенько приходилось иметь дело с могучей "Баварией", то в этом случае вполне сносный середняк.

Текущую кампанию в Премьер-Лиге "Арсенал" традиционно начал не совсем удачно. Пока 50 на 50 – две победы и два поражения, которые пока не говорят ровным счетом ни о чем. У "козлов" в Бундеслиге дела обстоят куда хуже. Подопечные Петера Штегера – пока единственная команда, которая не набрала ни одного балла в чемпионате и, таким образом, болтается на дне турнирной таблицы. Хотя немцев не стоит преждевременно хоронить, потому как "Арсенал" выйдет на матч дублирующим составом. Совершенно точно мсье Венгер предоставит отдых таким основным исполнителям, как Чех, Косиельни, Озил, Рэмзи, Джака, Уэлбэк и Ляказетт.

Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Кельна":

"Арсенал" и "Кельн" всего дважды встречались между собой. Оба раза были в далеком 1971 году, когда команды в рамках четвертьфинала Кубка ярмарок обменялись домашними победами, но благодаря забитому голу на выезде дальше прошли "козлы".

"Пушкари" проиграл в пяти из последних семи домашних встреч с соперниками из Германии.

Александр Ляказетт поучаствовал в 10 голах в последних 10 матчах в рамках Лиги Европы.

"Кельн" станет 64-й командой, с которой столкнется Арсен Венгер в должности главного тренера "канониров" в еврокубках. Из предыдущих 63 французский наставник хотя бы один раз обыгрывал 56 разных коллективов.

Ориентировочные составы на игру:

Арсенал: Оспина, Холдинг, Мертезакер, Мустафи, Бельерин, Эльнени, Уилшер, Колашинац, Уолкотт, Ивоби, Жиру

Кельн: Хорн, Клюнтер, Хайнц, Хорхе Мере, Хектор, Золлер, Леманн, Хегер, Биттенкурт, Кордоба, Осако

Прогноз на матч "Арсенал" – "Кельн":

Учитывая нынешнюю форму "Кельна", сложно себе представить, что даже неосновной состав "Арсенала" может уступить на своем поле таким "козлам". Специалисты не сомневаются в победе "канониров", что подтверждает коэффициент на их победу 1.4. В то время, как выигрыш немецкой команды в среднем оценивается в 7.0.

Богдан Архипенко

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