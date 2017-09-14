Первые - "козлы": "Арсенал" стартует в Лиге Европы матчем против "Кельна"
"Арсенал" – "Кельн"
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Начало матча: 22:05
Арбитр: Хавьер Эстрада (Испания)
Одним из самых интересных и центральных событий среди матчей первого тура группового раунда Лиги Европы обещает стать поединок на "Эмирейтс" между местным "Арсеналом" и немецким "Кельном". Все давным-давно привыкли к тому, что лондонский гранд выступает в Лиги чемпионов, поэтому уже и забыли, когда в последний раз "канониры" играли в евротурнире рангом ниже. А было это уже при Арсене Венгере в сезоне 1999/2000, тогда "пушкари" добрались до финала, но в решающей схватке уступили турецкому "Галатасараю". Но только разница в том, что в том сезоне "пушкари" были участниками групповой стадии Лиги чемпионов и по весне оказались в плей-офф Кубка УЕФА благодаря всего лишь третьему месту в квартете. На этот раз все иначе. "Арсенал" впервые под руководством французского специалиста не смог влезть в топ-4 команд в английском чемпионате.
Волей жребия лондонцы были определены в квартет "Н", где помимо "Кельна" их соперниками станут белорусский БАТЭ и сербская "Црвена Звезда". Стоит отметить, что "канонирам" так и везет в еврокубках на немецкие команды. Но вот если в Лиге чемпионов частенько приходилось иметь дело с могучей "Баварией", то в этом случае вполне сносный середняк.
Текущую кампанию в Премьер-Лиге "Арсенал" традиционно начал не совсем удачно. Пока 50 на 50 – две победы и два поражения, которые пока не говорят ровным счетом ни о чем. У "козлов" в Бундеслиге дела обстоят куда хуже. Подопечные Петера Штегера – пока единственная команда, которая не набрала ни одного балла в чемпионате и, таким образом, болтается на дне турнирной таблицы. Хотя немцев не стоит преждевременно хоронить, потому как "Арсенал" выйдет на матч дублирующим составом. Совершенно точно мсье Венгер предоставит отдых таким основным исполнителям, как Чех, Косиельни, Озил, Рэмзи, Джака, Уэлбэк и Ляказетт.
Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Кельна":
"Арсенал" и "Кельн" всего дважды встречались между собой. Оба раза были в далеком 1971 году, когда команды в рамках четвертьфинала Кубка ярмарок обменялись домашними победами, но благодаря забитому голу на выезде дальше прошли "козлы".
"Пушкари" проиграл в пяти из последних семи домашних встреч с соперниками из Германии.
Александр Ляказетт поучаствовал в 10 голах в последних 10 матчах в рамках Лиги Европы.
"Кельн" станет 64-й командой, с которой столкнется Арсен Венгер в должности главного тренера "канониров" в еврокубках. Из предыдущих 63 французский наставник хотя бы один раз обыгрывал 56 разных коллективов.
Ориентировочные составы на игру:
Арсенал: Оспина, Холдинг, Мертезакер, Мустафи, Бельерин, Эльнени, Уилшер, Колашинац, Уолкотт, Ивоби, Жиру
Кельн: Хорн, Клюнтер, Хайнц, Хорхе Мере, Хектор, Золлер, Леманн, Хегер, Биттенкурт, Кордоба, Осако
Прогноз на матч "Арсенал" – "Кельн":
Учитывая нынешнюю форму "Кельна", сложно себе представить, что даже неосновной состав "Арсенала" может уступить на своем поле таким "козлам". Специалисты не сомневаются в победе "канониров", что подтверждает коэффициент на их победу 1.4. В то время, как выигрыш немецкой команды в среднем оценивается в 7.0.
Богдан Архипенко
Также читайте! Анонс матча "Динамо" - "Шкендербеу" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В гостях у "фиалок": "Аустрия" принимает итальянский "Милан"
-
Скорый поезд мчится в Данию: "Локомотив" едет в гости к "Копенгагену"
-
Македонская премьера: "Зенит" в стартовом матче группы проэкзаменует "Вардар"
-
Фаворит против аутсайдера: киевское "Динамо" примет крепкий "Шкендербеу"
-
"Шахтер" в домашнем матче в Харькове переигрывает "Наполи"
Лента новостей
-
Себальос: "Уже неплохо освоился в "Реале"
-
В сети интернет появилось пикантное фото подруги Роналду Джорджины Родригес
-
Симонян: "Спартаку" нужно задуматься о перспективах в Лиге Чемпионов"
-
Роналду: "Знали, что столкнемся с хорошо обороняющейся командой"
-
Игроки "Барселоны" остались недовольны отношением руководства клуба к Иньесте
-
Бензема: "Не скажу, что был шокирован переходом Неймара в ПСЖ"
-
Эштреков: "У братьев Миранчуков есть все, чтобы стать лидерами российского футбола"
-
Гвардиола: "Де Брюйне - один из лучших игроков, которого я когда-либо видел"
-
ПСЖ в очередной раз обставил "Барселону"
-
Следующим летом Озил намерен сменить "Арсенал" на другой английский топ-клуб
-
Глушаков прошел медобследование
-
В матче с "Реалом Сосьедад" Зидан не сможет рассчитывать на четырех ключевых игроков
-
"Барселона" отказалась от покупки Коутиньо
-
Следующим летом Перес может провести полное обновление линии атаки "Реала"
-
Гол Ярмоленко может стать лучшим забитым мячом недели в Лиге Чемпионов
-
Бывший тренер вратарей "Манчестер Юнайтед" рассказал о самом большом недостатке Роналду
-
Пеллегрини: "В "Реале" Роналду первым приходил на тренировки и уходил последним"
-
"Реал" и "Барселона" поборются за хавбека "Марселя"
-
Стало известно время начала ближайших товарищеских матчей сборной России
-
Лига чемпионов: сенсационные победы ЦСКА и "Шахтера", Месси забивает Буффону и другие итоги недели
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Астана
|0
|0
|2
|Маккаби Тель-Авив
|0
|0
|3
|Славия Прага
|0
|0
|4
|Вильярреал
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|0
|0
|2
|Партизан
|0
|0
|3
|Шкендербеу
|0
|0
|4
|Янг Бойз
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Хоффенхайм
|0
|0
|2
|Лудогорец
|0
|0
|3
|Брага
|0
|0
|4
|Истанбул ББ
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|АЕК
|0
|0
|2
|Аустрия Вена
|0
|0
|3
|Милан
|0
|0
|4
|Риека
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Аполлон
|0
|0
|2
|Аталанта
|0
|0
|3
|Эвертон
|0
|0
|4
|Лион
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Копенгаген
|0
|0
|2
|Локомотив Москва
|0
|0
|3
|Шериф
|0
|0
|4
|Злин
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
|0
|0
|2
|Хапоэль Беэр-Шева
|0
|0
|3
|Лугано
|0
|0
|4
|Виктория Плзень
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|0
|0
|2
|БАТЭ
|0
|0
|3
|Црвена Звезда
|0
|0
|4
|Кельн
|0
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Коньяспор
|0
|0
|2
|Марсель
|0
|0
|3
|Зальцбург
|0
|0
|4
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|0
|0
|2
|Герта
|0
|0
|3
|Заря Луганск
|0
|0
|4
|Эстерсунд ФК
|0
|0
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|0
|0
|2
|Ницца
|0
|0
|3
|Витесс
|0
|0
|4
|Зульте-Варегем
|0
|0
|Группа L
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|0
|0
|2
|Русенборг
|0
|0
|3
|Вардар
|0
|0
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|0
|0