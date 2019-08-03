Первые минуты Малкома в "Зените" (видео)

Питерский "Зенит" показал эксклюзивные кадры пребывания в команде звёздного новичка Малкома.

В специальном видеоролике, опубликованном в ютуб-канале "сине-бело-голубых", бразилец подписывает контракт, фотографируется с президентом клуба Александром Медведевым и главным тренером Сергеем Семаком, знакомится с новыми партнёрами и проходит церемонию приветствия.

Напомним, что "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

22-летний футболист заключил с действующим чемпионом России пятилетний контракт.

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