Первые минуты Малкома в "Зените" (видео)

Теги зенит санкт-петербургмалкомалександр медведевсергей семак

Первые минуты Малкома в "Зените" (видео)

Питерский "Зенит" показал эксклюзивные кадры пребывания в команде звёздного новичка Малкома.

В специальном видеоролике, опубликованном в ютуб-канале "сине-бело-голубых", бразилец подписывает контракт, фотографируется с президентом клуба Александром Медведевым и главным тренером Сергеем Семаком, знакомится с новыми партнёрами и проходит церемонию приветствия.

Напомним, что "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

22-летний футболист заключил с действующим чемпионом России пятилетний контракт.

Не пропустите: "Бешикташ" сделал предложение по игроку "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" заплатит за Тила 18 миллионов евро

"Спартак" заплатит за Тила 18 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 3 9
2 Ростов Ростов 3 7
3 Краснодар Краснодар 3 6
4 Урал Урал 3 6
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3 6
6 Рубин Рубин 2 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 3 4
8 Локомотив Москва Локомотив Москва 3 4
9 Динамо Москва Динамо Москва 3 4
10 Спартак Москва Спартак Москва 3 4
11 Уфа Уфа 3 3
12 Тамбов Тамбов 3 3
13 Ахмат Ахмат 2 3
14 Крылья Советов Крылья Советов 3 3
15 Оренбург Оренбург 3 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов