Первые проблемы после ЧМ: в Волгограде из-за ливня осунулась земля близ стадиона, принимавшего матчи мундиаля

Теги чемпионат мира

Первые проблемы после ЧМ: в Волгограде из-за ливня осунулась земля близ стадиона, принимавшего матчи мундиаляВ Волгограде из-за прошедшего ливня осунулась земля близ стадиона, принимавшего матчи Чемпионата Мира-2018.

Напомним, Блаттер высоко оценил уровень проведения ЧМ-2018. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов