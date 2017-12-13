Первые против последних: "Бавария" принимает "Кельн"
"Бавария" – "Кельн"
Стадион: "Альянц-Арена" (Мюнхен)
Начало матча: 22:30
Арбитр: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
Все надежды букмекеров в среду будут связаны с матчем 16 тура Бундеслиги между "Баварией" и "Кельном". Первая и двадцатая команды чемпионата сойдутся лицом к лицу на "Альянц-Арене" в Мюнхене, и в успех "козлов" практически никто не верит. Ныне подопечные Рутенбека не одержали ни одной победы в 15 предыдущих матчах первенства и в противостоянии с сильнейшей командой лиги их перспективы более чем туманны.
"Бавария" привычно лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на 8 очков. В прошедшем туре мюнхенцы с трудом одолели на выезде "Айнтрахт" – 1:0, однако в той игре Хайнкес сделал несколько значимых перестановок в составе после энергозатратного матча с ПСЖ. Кстати, по результатам недавно состоявшейся жеребьевки определился соперник "Баварии" в 1/8 финала Лиги Чемпионов - им станет турецкий "Бешикташ". С учетом глубины состава мюнхенцев, часто забываются находящиеся в лазарете футболисты, однако они есть: Роббен, Алькантара и Нойер точно не помогут своей команде во встрече с "козлами".
Мало кто мог предположить, что финишировавший в прошлом сезоне на 5 месте "Кельн" так ужасно начнет новый чемпионате, но 3 очка в 15 стартовых матчах являются наглядным отражением этого. В начале декабря руководство клуба уволило главного тренера команды – Петера Штеген, которого тут же подхватила дортмундская "Боруссия". "Козлов" же временно возглавил тренер (Кельна) U-19 – Стефан Рутенбек, однако пока эта рокировка результата не дала, и команда по-прежнему всем подряд проигрывает. Второй проблемой "Кельна" являются травмы: сразу около 10 футболистов стартового состава находятся в лазарете клуба.
Интересные факты противостояния "Баварии" и "Кельна":
Безвыигрышная выездная серия "Кельна" в Бундеслиге составляет 15 матчей.
В 7 из 8 предыдущих матчей "Баварии" на домашней арене было забито 3 и более голов.
В 8 последних матчах между этими соперниками было зафиксировано 7 побед мюнхенцев при 1 ничьей.
Ориентировочные составы на игру:
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Зюле, Алаба, Толиссо, Руди, Мюллер, Хамес, Рибери, Левандовски.
Кельн: Хорн, Ольковски, Соренсен, Хайнц, Хорн, Озджан, Леманн, Клюнтер, Йойич, Хандверкер, Клеменс.
Прогноз на матч "Бавария" – "Кельн":
Начать набирать очки в чемпионате, а заодно и избежать вылета "козлам" еще вполне по силам, и победа над лидером чемпионата должна запустить это процесс. Вот только данный исход, по мнению букмекеров, маловероятен – все-таки "Бавария" на домашней арене выиграла 9 из 10 матчей нынешнего сезона, причем в соперниках у нее были и куда более грозные команды.
На победу "Баварии" букмекеры предлагают коэффициент 1,09, на ничью – 15,00, на победу "Кельна" – 39,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|15
|35
|2
|РБ Лейпциг
|16
|28
|3
|Шальке
|15
|26
|4
|Боруссия Дортмунд
|16
|25
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|25
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|16
|25
|7
|Байер Леверкузен
|15
|24
|8
|Хоффенхайм
|15
|23
|9
|Аугсбург
|15
|23
|10
|Ганновер 96
|15
|22
|11
|Вольфсбург
|16
|19
|12
|Герта
|15
|18
|13
|Фрайбург
|16
|18
|14
|Штутгарт
|15
|17
|15
|Майнц 05
|16
|16
|16
|Гамбург
|16
|15
|17
|Вердер Бремен
|15
|14
|18
|Кельн
|15
|3