Первые против последних: "Бавария" принимает "Кельн"

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Первые против последних: "Бавария" принимает "Кельн"

"Бавария" – "Кельн"

Стадион: "Альянц-Арена" (Мюнхен)

Начало матча: 22:30

Арбитр: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)

Все надежды букмекеров в среду будут связаны с матчем 16 тура Бундеслиги между "Баварией" и "Кельном". Первая и двадцатая команды чемпионата сойдутся лицом к лицу на "Альянц-Арене" в Мюнхене, и в успех "козлов" практически никто не верит. Ныне подопечные Рутенбека не одержали ни одной победы в 15 предыдущих матчах первенства  и в противостоянии с сильнейшей командой лиги их перспективы более чем туманны.

"Бавария" привычно лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на 8 очков. В прошедшем туре мюнхенцы с трудом одолели на выезде "Айнтрахт" – 1:0, однако в той игре Хайнкес сделал несколько значимых перестановок в составе после энергозатратного матча с ПСЖ. Кстати, по результатам недавно состоявшейся жеребьевки определился соперник "Баварии" в 1/8 финала Лиги Чемпионов - им станет турецкий "Бешикташ". С учетом глубины состава мюнхенцев, часто забываются находящиеся в лазарете футболисты, однако они есть: Роббен, Алькантара и Нойер точно не помогут своей команде во встрече с "козлами".

Мало кто мог предположить, что финишировавший в прошлом сезоне на 5 месте "Кельн" так ужасно начнет новый чемпионате, но 3 очка в 15 стартовых матчах являются наглядным отражением этого. В начале декабря руководство клуба уволило главного тренера команды – Петера Штеген, которого тут же подхватила дортмундская "Боруссия". "Козлов" же временно возглавил тренер (Кельна) U-19 – Стефан Рутенбек, однако пока эта рокировка результата не дала, и команда по-прежнему всем подряд проигрывает. Второй проблемой "Кельна" являются травмы: сразу около 10 футболистов стартового состава находятся в лазарете клуба.

Интересные факты противостояния "Баварии" и "Кельна":

Безвыигрышная выездная серия "Кельна" в Бундеслиге составляет 15 матчей.

В 7 из 8 предыдущих матчей "Баварии" на домашней арене было забито 3 и более голов.

В 8 последних матчах между этими соперниками было зафиксировано 7 побед мюнхенцев при 1 ничьей.

Ориентировочные составы на игру:

Бавария: Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Зюле, Алаба, Толиссо, Руди, Мюллер, Хамес, Рибери, Левандовски.

Кельн: Хорн, Ольковски, Соренсен, Хайнц, Хорн, Озджан, Леманн, Клюнтер, Йойич, Хандверкер, Клеменс.

Прогноз на матч "Бавария" – "Кельн":

Начать набирать очки в чемпионате, а заодно и избежать вылета "козлам" еще вполне по силам, и победа над лидером чемпионата должна запустить это процесс. Вот только данный исход, по мнению букмекеров, маловероятен – все-таки "Бавария" на домашней арене выиграла 9 из 10 матчей нынешнего сезона, причем в соперниках у нее были и куда более грозные команды.

На победу "Баварии" букмекеры предлагают коэффициент 1,09, на ничью – 15,00, на победу "Кельна" – 39,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 15 35
2 РБ Лейпциг 16 28
3 Шальке 15 26
4 Боруссия Дортмунд 16 25
5 Айнтрахт Франкфурт 16 25
6 Боруссия Менхенгладбах 16 25
7 Байер Леверкузен 15 24
8 Хоффенхайм 15 23
9 Аугсбург 15 23
10 Ганновер 96 15 22
11 Вольфсбург 16 19
12 Герта 15 18
13 Фрайбург 16 18
14 Штутгарт 15 17
15 Майнц 05 16 16
16 Гамбург 16 15
17 Вердер Бремен 15 14
18 Кельн 15 3
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