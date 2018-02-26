Первые проведенные тесты не выявили серьезного повреждения у Неймара

Первые проведенные тесты не выявили серьезного повреждения у форварда французского ПСЖ Неймара, информирует Get French Football News.

По сведениям источника, сразу же после вчерашнего матча Лиги 1 против "Марселя" бразилец прошел поверхностное медицинское обследование, которое не выявило у игрока перелома или сильных растяжений. Сроки восстановления 25-летнего нападающего станут известны сегодня, когда он пройдет углубленный медосмотр.

Напомним, Неймар продемонстрировал последствия своей травмы. | soccernews.ru