Первым летним трансфером "Реала" при Зидане должен был стать игрок "Ливерпуля"

Теги реал мадридсадио манеливерпульзинедин зидан

Первым летним трансфером "Реала" при Зидане должен был стать игрок "Ливерпуля"Первым летним трансфером мадридского "Реала" этим летом должна была стать покупка вингера "Ливерпуля" Садио Мане, информирует France Football.

По сведениям издания, "сливочные" уже согласовали условия перехода с самим сенегальцем, после чего им оставалось только договориться по вопросу его подписания с "красными". Однако уход с поста главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана внес коррективы в планы действующего обладателя кубка чемпионов - переговоры по трансферу 26-летнего игрока были приостановлены.

В завершившемся сезоне Мане забил 20 мячей и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Роналду одобрил кандидатуры двух специалистов на должность нового наставника "Реала". | soccernews.ru

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